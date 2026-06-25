EMEKLİYE EK ÖDEME ARTIŞI SON DURUM: Emekliye ek ödeme artışı gündemde mi, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon oranı

EMEKLİYE EK ÖDEME (KÖK MAAŞ ZAMMI) NE KADAR OLACAK?

Emekliler her ay maaşlarının yanı sıra “vergi iadesi” olarak bilinen ek ödemeden de yararlanıyor. Bu ek ödeme oranı genel olarak yüzde 4 seviyesinde uygulanıyor; ancak daha düşük maaş alan emeklilerde bu oran yüzde 5’e kadar çıkabiliyor.

Örneğin 30 bin lira kök maaşı olan bir emekli, yüzde 4’lük ek ödeme sayesinde 1.200 TL ilave gelir elde ediyor ve bankaya toplam 31.200 TL yatıyor.

Emeklilere her ay maaşlarına ilave olarak verilen ek ödeme, yapılan zamlar kök aylığa yansıdığı için otomatik olarak artıyor. Örneğin kök maaşı 30 bin lira olan bir emeklinin Temmuz ayında maaşına yüzde 18 zam geldiğini varsayarsak, kök aylığı 5 bin 400 lira yükselerek 35 bin 400 liraya ulaşacak. Bu durumda daha önce 1.200 lira olan ek ödemesi de yüzde 4 oranında 1.416 liraya çıkacak ve emeklinin eline geçecek toplam tutar 31 bin 200 liradan 36 bin 816 liraya yükselecek.