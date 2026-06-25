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STS Öğretmenlik sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2026 Seviye Tespit Sınavı sonuç sorgulama ekranı

STS Öğretmenlik sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2026 Seviye Tespit Sınavı sonuç sorgulama ekranı

14:0425/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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STS Öğretmenlik sınavı sonuçları
STS Öğretmenlik sınavı sonuçları

ÖSYM, 13 Haziran 2026 tarihinde uygulanan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026 STS Öğretmenlik) sonuçlarını açıkladı. İşte 2026-STS Öğretmenlik sınav sonuç sorgulama ekranı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Öğretmenlik) sonuçları açıklandı.

ÖSYM DUYURDU: 2026 STS ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM STS sonuçlarına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı: "13 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-STS Öğretmenlik) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2026-STS ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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