STS Öğretmenlik sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2026 Seviye Tespit Sınavı sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM STS sonuçlarına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı: "13 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-STS Öğretmenlik) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."