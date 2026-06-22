YKS PUANLARI 2026 TYT AYT PUAN HESAPLAMASI

YKS puanları, her test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak hesaplanan ham puanlar üzerinden belirleniyor. TYT’de en az 0,5 ham puan alan adayların A-TYT puanı, AYT ve YDT’de ise ilgili testlerden 0,5 ham puan alanların SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanıyor. Puanlar, 100-500 skalasına dönüştürülerek yerleştirme için kullanılıyor. TYT puanı olmayan adayların AYT veya YDT puanları hesaplanmıyor.



