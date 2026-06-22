ÖSYM tarafından 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından tamamlandı. Milyonlarca adayın üniversite hayaliyle ter döktüğü sınavın sona ermesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2026 YKS sonuçların açıklanacağı tarih.
YKS'nin ilk oturumu olan TYT 20 Haziran'da 21 Haziran'da ise YKS'nin ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturum YDT gerçekleştirildi. ÖSYM verilerine göre, 2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509'unu kadın, 1 milyon 101 bin 119'unu erkek adaylar oluşturdu. Sınava 15 bin 360 engelli aday başvurdu. 2026 YKS sınavının tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte olacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS sonuçları ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sınava giren adaylar YKS sonuçlarını 22 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden kimlik bilgileriyle giriş yaparak öğrenebilecek.ÖSYM tarafından 2026 yılı üniversite tercih takvimi henüz ilan edilmedi.
YKS Sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) ve sonuç açıklama platformu (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifreleriyle sonuçlarını sorgulayabilecek.
YKS PUANLARI 2026 TYT AYT PUAN HESAPLAMASI
YKS puanları, her test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak hesaplanan ham puanlar üzerinden belirleniyor. TYT’de en az 0,5 ham puan alan adayların A-TYT puanı, AYT ve YDT’de ise ilgili testlerden 0,5 ham puan alanların SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanıyor. Puanlar, 100-500 skalasına dönüştürülerek yerleştirme için kullanılıyor. TYT puanı olmayan adayların AYT veya YDT puanları hesaplanmıyor.
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2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre, YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da ilan edilmesiyle kılavuzda yer alan bilgilere göre duyurulması gerekiyor. Adaylar, belirlenen tarihler arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi (ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden tercihlerini yapabilecek.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih süreci, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM, tercih işlemlerinin sorunsuz tamamlanması için adayların kılavuzu dikkatle incelemesini ve tercihlerini son güne bırakmamasını öneriyor.
YKS TERCİH KILAVUZU VE PUANLAR BELLİ OLDU MU?
2026 YKS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. Tercih işlemleri ile beraber YKS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayınlanacak. Kılavuzda 2025 yılı üniversite taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları yer alacak.