Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek 2026 YKS maratonunda, dün tamamlanan TYT'nin ardından bugün gerçekleştirilen AYT oturumuyla heyecan doruğa ulaştı. Sınav salonlarından çıkan öğrencilerin en çok merak ettiği "Kaç net, kaç puan getirir?" sorusunun yanıtı ise tamamen testlerin getireceği standart sapmaya ve sınavın genel zorluk derecesine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Milyonlarca adayın katılımıyla tamamlanan YKS maratonunun ardından, üniversite hayali kuran öğrenciler için şimdi de en kritik süreç olan YKS net hesaplama 2026 dönemi başladı. Adayların en çok araştırdığı TYT ve AYT puanları nasıl hesaplanır sorusunun temelinde, ÖSYM'nin "4 yanlış 1 doğruyu götürür" kuralı yer alıyor; yani adayın toplam doğru sayısından, yaptığı yanlışların dörtte biri çıkarılarak öncelikle ham netleri belirleniyor. Genel yerleştirme puanı oluşturulurken TYT netleri %40, adayın kendi alanındaki başarısını ölçen AYT netleri ise %60 oranında ağırlığa sahip oluyor.