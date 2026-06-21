YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi dün gerçekleştirilirken, Alan Yeterlilik Testleri bugün yapılıyor. Hayallerindeki üniversiteye girebilmek için milyonlarca aday sınavda ter dökerken, sınavların ardından puan hesaplama işlemleri de gündeme geldi. Adaylar, YKS’de TYT ve AYT’de kaç net kaç puan getirir? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. TYT puanında Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri; AYT puanında ise adayın sayısal, eşit ağırlık veya sözel puan türüne göre ilgili testler farklı oranlarda etkili olur. Peki YKS puanı nasıl hesaplanır? TYT AYT kaç net kaç puan getirir? İşte 2026 YKS puan hesaplama motoru.
Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek 2026 YKS maratonunda, dün tamamlanan TYT'nin ardından bugün gerçekleştirilen AYT oturumuyla heyecan doruğa ulaştı. Sınav salonlarından çıkan öğrencilerin en çok merak ettiği "Kaç net, kaç puan getirir?" sorusunun yanıtı ise tamamen testlerin getireceği standart sapmaya ve sınavın genel zorluk derecesine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Milyonlarca adayın katılımıyla tamamlanan YKS maratonunun ardından, üniversite hayali kuran öğrenciler için şimdi de en kritik süreç olan YKS net hesaplama 2026 dönemi başladı. Adayların en çok araştırdığı TYT ve AYT puanları nasıl hesaplanır sorusunun temelinde, ÖSYM'nin "4 yanlış 1 doğruyu götürür" kuralı yer alıyor; yani adayın toplam doğru sayısından, yaptığı yanlışların dörtte biri çıkarılarak öncelikle ham netleri belirleniyor. Genel yerleştirme puanı oluşturulurken TYT netleri %40, adayın kendi alanındaki başarısını ölçen AYT netleri ise %60 oranında ağırlığa sahip oluyor.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) net puan hesaplama
TYT Türkçe’de 12 doğru 7 yanlış olan birinin net puanı 10.25 olacaktır.
TYT Sosyal Bilimler 10 doğru 6 yanlış TYT net puanı 8.50
Temel Matematik 15 doğru 9 yanlış TYT temel Matematik net puanı 12.75 olacaktır.
TYT Fen Bilimleri 6 doğru 4 yanlış net puan ise 5.00 olacaktır.
Alan Yeterlilik Testi (AYT) net puan hesaplama
Sosyal Bilimler 1
AYT Türk Dili ve Edebiyatı 15 doğru 8 yanlış net puan 13.00
AYT Tarih-1’de 8 doğru 2 yanlış net puan 7.50
AYT Coğrafya-1’de doğru sayısı 5 yanlış sayısı 1 net 4.75
Sosyal Bilimler 2
AYT Tarih-2’de doğru 3 yanlış net puan 4.25
AYT Coğrafya-2’de 5 doğru 4 yanlış net puan 4.00
AYT Felsefe Grubu 7 doğru 3 yanlış net puan 6.25
AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 doğru 1 yanlış net puan 4.75
Matematik 12 doğru 7 yanlış AYT net puan 10.25
AYT fizik 5 doğru 3 yanlış net puan 4.25
AYT kimya 7 doğru 4 yanlış net puan 6.00
AYT biyoloji 7 doğru 5 yanlış net puan 5.75