YKS, gerçekleştirilen üç oturumun ardından tamamlandı. Milyonlarca aday TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter dökerken, sınav soruları ve cevap anahtarının yayımlanması için gözler ÖSYM’nin resmi internet sitesi ile AİS ekranına çevrildi. 2026 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açılmasıyla adaylar, sınavda verdikleri yanıtları kontrol ederek doğru ve yanlışlarını karşılaştırabilecek. ÖSYM 2026 YKS TYT, AYT ve YDT soruları ile cevap anahtarı sorgulama ekranına kurumun resmi kanalları üzerinden ulaşılabilecek. İşte AİS YKS soru kitapçığı sorgulama ekranı.

1 /4 YKS maratonu, milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirilen üç yoğun oturumun ardından başarıyla tamamlandı. Geleceklerini şekillendirmek adına TYT, AYT ve YDT oturumlarında büyük bir özveriyle ter döken öğrenciler, şimdi de sınav sonuçlarının temelini oluşturacak doğru ve yanlışlarını kontrol etmek için sabırsızlanıyor. Sınavın hemen ardından gözler, ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) ekranına çevrilmiş durumda. ÖSYM tarafından 2026 YKS TYT-AYT-YDT soru kitapçıkları ve cevap anahtarının erişime açılmasıyla birlikte, adaylar çözdükleri testlerdeki performanslarını net bir şekilde görebilme ve tahmini puanlarını hesaplama imkanına sahip olacaklar.

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YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2026 AÇIKLANDI MI? TYT, AYT SORULARI NASIL SORGULANIR? 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

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3 /4 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS 2026 sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Saat konusunda ise herhangi bir duyuru yapılmadı. Üniversite tercih tarihleri ise henüz takvimde yer almıyor.