2026 YKS maratonunun ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) geride kalırken, üniversite adayları için en heyecanlı süreç başladı. Sınav salonlarından çıkan milyonlarca öğrenci, arama motorlarında TYT net hesaplama ve TYT puan hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağını yoğun bir şekilde araştırıyor. Özellikle hedefledikleri ön lisans programlarına yerleşip yerleşemeyeceğini merak eden adaylar, "TYT 30 net kaç puan?" gibi spesifik soruların yanıtını ararken, her testin katsayısının ve standart sapmasının puan üzerindeki etkisini inceliyor. Ancak uzmanlar, tercih döneminde asıl belirleyici kriterin ham puanlardan ziyade başarı sıralamaları olduğuna dikkat çekiyor; bu nedenle adaylar güncel ÖSYM verilerine göre TYT sıralama hesaplama ve genel YKS sıralama hesaplama robotları üzerinden tahmini konumlarını görmeye çalışıyor. Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) da eklenmesiyle netleşecek olan yerleştirme sonuçları öncesinde, geçmiş yılların taban puanları ve başarı sıralamasını baz alınarak yapılan tüm bu AYT sıralama hesaplama tahminleri, öğrencilerin Temmuz ayındaki resmi açıklama öncesinde yol haritalarını çizmerine yardımcı oluyor. İşte Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri İçin YKS puan hesaplama motoru.