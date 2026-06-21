YKS görevli ücretleri 2026: Salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen ücretleri ne kadar? Sınav görev parası ne zaman yatar?

2026 ÖSYM görevli ücretleri, YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve bina sınav sorumlusu olarak görev yapan öğretmen ve akademisyenlerin gündeminde. Peki, ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak, gözetmen ve salon başkanı ücreti kaç TL oldu? Görev türü ve gelir vergisi dilimine göre değişen güncel brüt ve net ücretler ile ödemelerin hesaplara geçmesi beklenen süre haberimizde.

1 /5 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tamamlanmasının ardından sınav görevlilerinin alacağı ücretler gündeme geldi. ÖSYM görevli ücretleri 2026 yılında göreve ve gelir vergisi dilimine göre 1.203,24 TL ile 3.507,76 TL arasında değişiyor.

2 /5 ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatacak?

ÖSYM görevli ücretleri 2026 ödeme takvimi, YKS oturumlarının ardından sınavlarda görev alan öğretmenler ve akademisyenler tarafından araştırılıyor. Salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve bina sınav sorumlusu olarak çalışan görevliler, ödemelerin hesaplara aktarılacağı tarihi bekliyor.

ÖSYM sınav görev ücretleri için kesin bir ödeme tarihi açıklanmadı. Ücretlerin sınav tarihinden sonra genellikle 1 ila 3 hafta içinde, çoğunlukla 7 ila 15 günlük süreçte hesaplara yatırıldığı belirtiliyor.

Ödeme süresi, sınava ilişkin görev ve değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

3 /5 2026 ÖSYM sınav görev ücretleri ne kadar?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görev alan personele ödenecek tutarlar, üstlenilen göreve ve kişinin gelir vergisi dilimine göre farklılaşıyor.

2026 yılı için paylaşılan brüt ve net görev ücretleri şöyle:

Bina sınav sorumlusu Brüt ücret: 4.163,96 TL Yüzde 15 vergi diliminde net ücret: 3.507,76 TL Yüzde 20 vergi diliminde net ücret: 3.299,57 TL Yüzde 27 vergi diliminde net ücret: 3.008,09 TL Bina sınav sorumlusu yardımcısı Brüt ücret: 2.775,98 TL Yüzde 15 vergi diliminde net ücret: 2.338,51 TL Yüzde 20 vergi diliminde net ücret: 2.199,71 TL Yüzde 27 vergi diliminde net ücret: 2.005,39 TL Bina yöneticisi Brüt ücret: 2.637,18 TL Yüzde 15 vergi diliminde net ücret: 2.221,58 TL Yüzde 20 vergi diliminde net ücret: 2.089,73 TL Yüzde 27 vergi diliminde net ücret: 1.905,12 TL Bina yönetici yardımcısı Brüt ücret: 2.359,58 TL Yüzde 15 vergi diliminde net ücret: 1.987,73 TL Yüzde 20 vergi diliminde net ücret: 1.869,75 TL Yüzde 27 vergi diliminde net ücret: 1.704,58 TL Salon başkanı ve cezaevi salon başkanı Brüt ücret: 2.290,18 TL Yüzde 15 vergi diliminde net ücret: 1.929,27 TL Yüzde 20 vergi diliminde net ücret: 1.814,76 TL Yüzde 27 vergi diliminde net ücret: 1.654,45 TL Gözetmen ve cezaevi gözetmeni Brüt ücret: 2.220,78 TL Yüzde 15 vergi diliminde net ücret: 1.870,81 TL Yüzde 20 vergi diliminde net ücret: 1.759,77 TL Yüzde 27 vergi diliminde net ücret: 1.604,31 TL Yedek gözetmen Brüt ücret: 1.665,59 TL Yüzde 15 vergi diliminde net ücret: 1.403,11 TL Yüzde 20 vergi diliminde net ücret: 1.319,83 TL Yüzde 27 vergi diliminde net ücret: 1.203,24 TL Yardımcı engelli gözetmen Brüt ücret: 2.775,98 TL Yüzde 15 vergi diliminde net ücret: 2.338,51 TL Yüzde 20 vergi diliminde net ücret: 2.199,71 TL Yüzde 27 vergi diliminde net ücret: 2.005,39 TL E-sınav salon başkanı Brüt ücret: 1.804,38 TL Yüzde 15 vergi diliminde net ücret: 1.520,03 TL Yüzde 20 vergi diliminde net ücret: 1.429,81 TL Yüzde 27 vergi diliminde net ücret: 1.303,51 TL E-sınav gözetmeni Brüt ücret: 1.665,59 TL Yüzde 15 vergi diliminde net ücret: 1.403,11 TL Yüzde 20 vergi diliminde net ücret: 1.319,83 TL Yüzde 27 vergi diliminde net ücret: 1.203,24 TL

4 /5 Net ÖSYM görev ücreti neden değişiyor?

Sınav görevlilerinin hesaplarına yatırılacak net tutar, görev türünün yanı sıra kişinin tabi olduğu gelir vergisi dilimine göre değişiyor. Bu nedenle aynı görevi yapan kişilerin eline geçen net ödeme tutarlarında farklılık görülebiliyor.

ÖSYM tarafından YKS görev ücretlerine ilişkin kesin ödeme tarihi açıklandığında ödeme takviminin netleşmesi bekleniyor.