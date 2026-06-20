12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA BAKANLIK AÇIKLAMALARI: 12. Yargı Paketi içeriğinde neler var, af yer alıyor mu? Genel af ve infaz düzenlemesi

Ceza infaz sisteminden denetimli serbestlik uygulamalarına kadar birçok başlıkta değişiklik içermesi beklenen 12. Yargı Paketi, gündemdeki yerini koruyor. Özellikle af iddiaları ve infaz düzenlemelerine ilişkin beklentiler sürerken, gözler Adalet Bakanlığı ile TBMM'de yürütülen çalışmalara çevrildi. Yeni paketin kapsamı ve Meclis takvimi, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.
Hukuk alanında yeni düzenlemeler getirmesi beklenen 12. Yargı Paketi için beklenti sürüyor. Ceza adalet sistemi, infaz uygulamaları ve yargı süreçlerine ilişkin değişikliklerin yer alabileceği paketin ayrıntıları merak edilirken, kamuoyunda özellikle af ve ceza indirimi iddiaları öne çıkıyor. Adalet Bakanı'nın açıklamaları sonrasında gözler Meclis'teki yasal sürece çevrildi.
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
12.Yargı Paketi henüz yasalaşmış değil. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın Cumhurbaşkanlığı'na sunulduğu, ardından TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurul sürecinin tamamlanmasının beklendiği ifade ediliyor. Paketin 2026 yılı içerisinde önümüzdeki aylarda Meclis gündemine gelerek yasalaşabileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Ancak şu an için netleşmiş bir yürürlük tarihi açıklanmış değil.
BAKAN GÜRLEK'TEN 12. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. yargı paketine ilişkin de açıklamada bulundu;
Bakan Gürlek, 12'nci Yargı Paketi içerisinde 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin düzenleme bulunup bulunmadığına ilişin, "Terörsüz Türkiye süreci ile yargı paketine ilişkin çalışmalar birbirinden bağımsız şekilde yürütülüyor. Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12'nci Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor" diye konuştu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında konuya ilişkin, "Bunlarla ilgili 12. yargı paketinde bir kısım düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda meclisimize gönderdik sayın milletvekillerimizin takdirinde. Özellikle bizim sistemimizde çocuk kavramı suça sürüklenen çocuk kavram 12 ve 18 yaş aralığında. Bizde ikili bir sistem var. 12 ve 15 yaş, 15-18 yaş. Özellikle verilen cezaların çocuklara verilen cezaların toplumda cezasızlık algısı oluşturduğunu kanaat getirdik. Bu konuda cezaların bazı suçlarda adam öldürme işte dolandırıcılık, ırza karşı suçlar, uyuşturucu, ticareti gibi suçlarda arttırılmasına ilişkin bir teklif hazırladık. Aynı şekilde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar konusunda infaz sistemi farklı. Yani ceza evinde yaptıkları bir gün iki gün sayılıyor. Örgütler cezai indirimleri bildikleri için çocukları kullanıyor. Bu nedenle bazı suçlarda çocuklara yönelik cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme hazırladık" dedi.
12. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor.
Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.
12. YARGI PAKETİNDE HANGİ DÜZENLEMELER YER ALACAK?
Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre pakette;
• Hukuk yargılamalarının hızlandırılması,
• Uzun süren davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması,
• Arabuluculuk sisteminin etkinliğinin artırılması,
• Noter yardımcılığı sistemine ilişkin düzenlemeler,
• Bazı çekişmesiz yargı işlemlerinin mahkeme dışı yöntemlerle çözülmesi,
• Bilişim suçları ve dijital alanlara yönelik yeni düzenlemeler, gibi başlıkların yer alması bekleniyor.