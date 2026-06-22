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2026-2027 ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ BELLİ OLDU: Kolej ve özel lise ücretleri ne kadar? İşte yemek ve servisle birlikte yabancı okulların fiyatları

2026-2027 ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ BELLİ OLDU: Kolej ve özel lise ücretleri ne kadar? İşte yemek ve servisle birlikte yabancı okulların fiyatları

23:1422/06/2026, Pazartesi
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2026-2027 özel okul ücretleri, yeni kayıt dönemi öncesinde velilerin en çok araştırdığı konular arasına girdi. British International School, Amerikan Robert Koleji, Alman Lisesi, Saint-Joseph Fransız Lisesi ve Üsküdar Amerikan Lisesi gibi yabancı okullarda yıllık öğrenim ücretleri 1 milyon 250 bin TL ile 2 milyon 728 bin TL arasında değişirken; yemek, servis, kırtasiye, okul kıyafeti ve etkinlik giderleriyle toplam eğitim maliyetinin bazı okullarda 3 milyon TL’ye yaklaşabildiği belirtiliyor. Peki 2026-2027 yabancı okul fiyatları ne kadar oldu, en yüksek özel lise ücreti hangi okulda ve velileri eğitim bedeli dışında hangi ek masraflar bekliyor?

2026-2027 özel okul ücretleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde açıklanmaya başladı. Bazı uluslararası okullarda öğrenim bedeli 2,7 milyon TL’yi aşarken yemek, servis ve diğer giderlerle toplam maliyetin 3 milyon TL’ye yaklaşabildiği belirtiliyor.


2026-2027 özel okul ücretleri açıklandı


2026-2027 özel okul ücretleri, kayıt döneminin başlamasıyla birlikte velilerin gündemine girdi. Türkiye genelindeki özel eğitim kurumları yeni dönem fiyatlarını duyururken özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kolej ve özel liselerin ücretleri yakından takip ediliyor.


Açıklanan rakamlar; okulun eğitim programına, yabancı dil seçeneklerine, kampüs olanaklarına ve sunduğu hizmetlere göre değişiklik gösteriyor. Erken kayıt döneminden yararlanmak isteyen aileler de öğrenim ücretlerinin yanı sıra yemek, servis ve kırtasiye gibi ek giderleri karşılaştırıyor.


Bazı yabancı okulların öğrenim ücretleri şu şekilde;


British International School: 2.728.000 TL

Amerikan Robert Koleji: 2.619.000 TL

Alman Lisesi: 2.158.000 TL

St. Joseph Fransız Lisesi: 2.090.000 TL

Üsküdar Amerikan Lisesi: 1.657.000 TL

St. Benoit Fransız Lisesi: 1.600.000 TL

St. Michael Lisesi: 1.585.000 TL

Notre Dame De Sion: 1.575.000 TL

İzmir St. Joseph: 1.250.000 TL


Bazı okullarda ücretler 1 milyon TL’yi aştı


Bazı uluslararası okullarda yıllık eğitim bedelleri milyonlarca liraya ulaştı. British International School’un yıllık öğrenim ücretinin 52 bin 500 dolar olduğu, bu tutarın yapılan hesaplamada yaklaşık 2 milyon 751 bin TL’ye karşılık geldiği belirtildi.


Robert Koleji, Alman Lisesi, Saint-Joseph Fransız Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi, Notre Dame de Sion ve Tarsus Amerikan Koleji gibi eğitim kurumlarının ücretlerinin de 1 milyon TL seviyesini aştığı ifade edildi.


Bahçeşehir Koleji, Bilfen Koleji, Doğa Koleji ve MEV İstanbul Okulları tarafından duyurulan yeni dönem fiyatları da özel okul araştırması yapan velilerin takip ettiği ücretler arasında yer alıyor.


Öne çıkan ücret bilgileri şöyle:


British International School’un yıllık eğitim ücreti: 52 bin 500 dolar

Verilen TL karşılığı: Yaklaşık 2 milyon 751 bin TL

Bazı özel lise ve kolejlerin öğrenim ücretleri: 1 milyon TL’nin üzerinde

Bazı okullarda ek giderlerle birlikte toplam yıllık maliyet: 3 milyon TL’ye yakın

Özel okul fiyatlarını hangi unsurlar belirliyor?


Özel okul ücretleri; eğitim dili, kampüs özellikleri, akademik program ve sunulan sosyal olanaklara göre farklılaşıyor. Spor salonu, yüzme havuzu, sanat atölyesi ve teknoloji laboratuvarı gibi imkânlara sahip okullarda ücretler daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.


İngilizce veya çift dilli eğitim programları ile uluslararası akreditasyonlar da fiyatlandırmayı etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor. Öğretmen kadrosunun deneyimi ve okulun akademik başarı düzeyi de ücret belirleme sürecinde dikkate alınabiliyor.

Ek giderler toplam maliyeti artırıyor


Özel okul tercih eden ailelerin bütçesinde yalnızca öğrenim ücreti bulunmuyor. Yemek, servis, kırtasiye, okul kıyafeti ve etkinlik ücretleri de yıllık eğitim maliyetine ekleniyor.


2026 yılı için yemek ücretlerinin 150 bin TL ile 220 bin TL arasında değişebileceği belirtiliyor. Servis ve diğer harcamalarla birlikte ek giderlerin toplam maliyeti yüzde 30 ila yüzde 40 oranında artırabileceği ifade ediliyor.


Velilerin karşılaşabileceği başlıca ek giderler şunlar:


Yemek ücreti

Okul servisi

Kırtasiye ve eğitim materyalleri

Okul kıyafeti

Sosyal etkinlik ve organizasyon giderleri

Yatılı eğitim masrafları

Toplam yıllık maliyet 3 milyon TL’ye yaklaşabiliyor


Öğrenim ücretine yemek, servis, yatılı eğitim ve diğer zorunlu harcamaların eklenmesiyle bazı özel liselerde toplam yıllık maliyetin 3 milyon TL seviyesine yaklaşabildiği belirtiliyor.


Bu nedenle özel okul seçimi yapacak ailelerin yalnızca ilan edilen öğrenim ücretini değil, eğitim yılı boyunca karşılaşabilecekleri bütün ek giderleri dikkate alarak bütçe planlaması yapması önem taşıyor.

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#2026-2027 eğitim ücreti
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#Kolej
#özel lise fiyatları
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2026-2027 ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ BELLİ OLDU: Kolej ve özel lise ücretleri ne kadar? İşte yemek ve servisle birlikte yabancı okulların fiyatları