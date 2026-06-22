2026-2027 ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ BELLİ OLDU: Kolej ve özel lise ücretleri ne kadar? İşte yemek ve servisle birlikte yabancı okulların fiyatları

Bazı okullarda ücretler 1 milyon TL’yi aştı





Bazı uluslararası okullarda yıllık eğitim bedelleri milyonlarca liraya ulaştı. British International School’un yıllık öğrenim ücretinin 52 bin 500 dolar olduğu, bu tutarın yapılan hesaplamada yaklaşık 2 milyon 751 bin TL’ye karşılık geldiği belirtildi.





Robert Koleji, Alman Lisesi, Saint-Joseph Fransız Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi, Notre Dame de Sion ve Tarsus Amerikan Koleji gibi eğitim kurumlarının ücretlerinin de 1 milyon TL seviyesini aştığı ifade edildi.





Bahçeşehir Koleji, Bilfen Koleji, Doğa Koleji ve MEV İstanbul Okulları tarafından duyurulan yeni dönem fiyatları da özel okul araştırması yapan velilerin takip ettiği ücretler arasında yer alıyor.





Öne çıkan ücret bilgileri şöyle:





British International School’un yıllık eğitim ücreti: 52 bin 500 dolar

Verilen TL karşılığı: Yaklaşık 2 milyon 751 bin TL

Bazı özel lise ve kolejlerin öğrenim ücretleri: 1 milyon TL’nin üzerinde

Bazı okullarda ek giderlerle birlikte toplam yıllık maliyet: 3 milyon TL’ye yakın