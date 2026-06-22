MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2026: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Mesleklere göre memur maaşları için beklenen oranlar

2026 Temmuz memur zammı için geri sayım sürerken, beş aylık enflasyon verileri memur ve emekli memur maaşlarında yüzde 12,41’lik artış oranı oluşturdu. Polis, öğretmen, hemşire, doktor ve diğer kamu çalışanlarının alacağı kesin zam, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Peki, temmuz ayında memur maaşları ne kadar olacak, en düşük emekli memur aylığı kaç TL’ye yükselecek ve hangi zam senaryoları öne çıkıyor? Polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer meslek gruplarındaki memur maaş artışı ne kadar olacak? İşte olası senaryolar.
2026 Temmuz memur zammı için belirleyici olacak altı aylık enflasyon hesabında yalnızca haziran verisi kaldı. Beş aylık verilere göre memur ve emekli memur aylıklarındaki toplam artış oranı yüzde 12,41’e ulaşırken, nihai oran haziran enflasyonuyla kesinleşecek.
Memur zammı için gözler haziran enflasyonunda
2026 Temmuz memur zammı; memurlar, emekli memurlar, polisler, öğretmenler, hemşireler, doktorlar ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarını doğrudan etkileyecek. Türkiye İstatistik Kurumunun haziran ayı enflasyonunu açıklamasının ardından altı aylık veri tamamlanacak ve uygulanacak kesin artış oranı belli olacak.
Memurlar ve emekli memurlar, 2026 yılının ikinci yarısı için yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammının yanı sıra altı aylık enflasyon farkından da yararlanacak.
6 aylık memur zammı ne zaman açıklanacak?
6 Aylık memur zammı 3 Temmuz 2026 tarihinde Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber belli olacak.
Mayıs enflasyonu yüzde 1,71 oldu
Mayıs 2026’da tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,61’e yükselerek son yedi ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Ocak-mayıs dönemindeki beş aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,61 olarak hesaplandı. Bu veriler doğrultusunda memur maaşları ve emekli memur aylıkları için oluşan toplam artış oranı yüzde 12,41 seviyesine ulaştı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık zam oranı ise yüzde 16,61 oldu.
Temmuz memur zammı ne kadar olabilir?
Kesin oran, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belirlenecek. Mevcut veriler üzerinden yapılan üç farklı hesaplamada şu oranlar öne çıkıyor:
- TCMB Mayıs Piyasa Katılımcıları Anketi senaryosu: Haziran enflasyonunun yüzde 1,52 olması durumunda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının yüzde 18,4; memur maaşları ile emekli memur aylıklarının yüzde 14,1 artması bekleniyor.
- TCMB enflasyon tahmini senaryosu: Haziran enflasyonunun yüzde 1,11 gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 17,9; memur maaşları ile emekli memur aylıklarında yüzde 13,7 artış oluşacağı hesaplanıyor.
- Son dört yılın haziran ortalaması senaryosu: Haziran enflasyonunun yüzde 2,38 olması durumunda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının yüzde 19,4; memur maaşları ile emekli memur aylıklarının yüzde 15,1 artabileceği öngörülüyor.
Bu hesaplamalar tahmin niteliği taşıyor. Memur ve emekli maaşlarına uygulanacak kesin zam oranı, haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek.
En düşük emekli memur aylığı ne kadar olabilir?
En düşük emekli memur aylığı, Ocak 2026’da uygulanan artışın ardından 20 bin TL seviyesine yükseldi. Temmuz ayında uygulanacak artış oranına bağlı olarak aylığın 23 bin TL sınırına yaklaşması, yüksek enflasyon senaryosunda ise bu seviyeyi aşması bekleniyor.
Ancak kesin tutar, haziran ayı enflasyonu ve buna bağlı olarak oluşacak altı aylık zam oranı açıklandıktan sonra belli olacak.
Ocak ayında uygulanan zam oranları
2026 yılının ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 12,2 oranında zam yapıldı. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarındaki artış oranı ise yüzde 18,6 olarak uygulandı.
Temmuz dönemindeki yeni oranlar, yılın ilk altı aylık enflasyon verisi ile ikinci yarı için belirlenen toplu sözleşme zammı doğrultusunda hesaplanacak.
Memurların 5 aylık zam oranına göre alacağı tahmini maaşlar
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) – 1/4: 94.384 TL → 106.088 TL
Memur (Üniversite Mezunu) – 9/1: 64.397 TL → 72.382 TL
Uzman Öğretmen – 1/4: 81.219 TL → 91.290 TL
Öğretmen – 1/4: 73.368 TL → 82.466 TL
Başkomiser – 3/1: 89.214 TL → 100.277 TL
Polis Memuru – 8/1: 81.617 TL → 91.738 TL
Uzman Doktor – 1/4: 150.426 TL → 169.079 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) – 5/1: 74.770 TL → 84.041 TL
Mühendis – 1/4: 96.211 TL → 108.141 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) – 11/1: 66.870 TL → 75.162 TL
Profesör – 1/4: 135.089 TL → 151.840 TL
Araştırma Görevlisi – 7/1: 90.568 TL → 101.798 TL
Vaiz – 1/4: 76.653 TL → 86.158 TL
Avukat – 1/4: 90.000 TL → 101.160 TL
6 aylık memur zammı ne zaman açıklanacak?
6 Aylık memur zammı 3 Temmuz 2026 tarihinde Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber belli olacak.