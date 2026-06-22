İL İÇİ VE İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMA 2026: MEB Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik durumu gibi nedenlerle talep edeceği 2026 yılı mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ve atama takvimi resmi olarak ilan edildi. İki aşamalı olarak yürütülecek süreçte il içi atamalar temmuz ayında, iller arası atamalar ise ağustos ayında tamamlanacak.
MEB 2026 YILI MAZERET TAKVİMİNİ YAYINLADI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), personelin insan kaynakları planlaması ve istihdam süreçleri kapsamında her yıl düzenlediği yaz dönemi mazerete bağlı yer değiştirme takvimini duyurdu. Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin aile birliği mazereti, sağlık kurulu raporuna dayalı sağlık mazeretleri, can güvenliği ihtiyacı ve engellilik durumları nedeniyle yapacakları başvurular, MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi) üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek.
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAYİNİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İl içi mazeret tayini başvuruları temmuz ayında yapılacak
Sürecin birinci aşamasında, yer değişikliği hakkından yararlanmak isteyen tüm öğretmenler mazeretlerini gösteren resmi belgeleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında sisteme yükleyerek ön başvurularını gerçekleştirecek.
Ön başvurusu okul ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanan adaylardan, görev yaptıkları il içindeki farklı ilçelere atanmak isteyenler, ikinci aşama olan tercih başvurularını 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında iletecek. İl içi mazerete bağlı atama sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde Bakanlığın resmi internet adresinden ilan edilecek.
İLLER ARASI ÖĞRETEM ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Farklı şehirlere mazeret tayini isteminde bulunacak öğretmenlerin süreçleri ağustos ayı başında yoğunlaşacak. Birinci aşama ön başvurusu onaylanan ve iller arası yer değişikliği talep eden öğretmenlerin tercih başvuruları 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında sisteme girilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme atama sonuçlarını ise 11 Ağustos 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşacak.
Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebliğ ve ilişik kesme işlemleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce tamamlanarak yeni görev yerlerinde mesaiye başlamaları sağlanacak.
ATAMALAR NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
MEB’in açıkladığı takvim doğrultusunda, il içi isteğe bağlı yer değiştirme atamaları öğretmenlerin tercihleri esas alınarak gerçekleştirilecek. Atama sürecinde mevcut ihtiyaç durumu ile yer değişikliği sonrası oluşacak kadro ihtiyaçları dikkate alınacak.
Yerleştirmelerde öncelik hizmet puanı yüksek olan öğretmenlerde olacak. Hizmet puanlarının eşit çıkması halinde ise öğretmenlikte geçen süre, mesleğe başlama tarihi ve son aşamada bilgisayar kurası belirleyici olacak.
SIRA SİTEMİ YENİDEN DEVREYE GİRECEK
Tercihlerine rağmen herhangi bir eğitim kurumuna yerleşemeyen öğretmenler için sıra uygulaması sürdürülecek. Başvuru sahipleri istemeleri halinde ilk iki tercihleri için sıraya alınacak ve boşalan kontenjanlara göre yeniden değerlendirme yapılacak.
Bu aşamada da hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak. Eşitlik durumunda öğretmenlik hizmet süresi ve göreve başlama tarihi dikkate alınırken, eşitliğin sürmesi halinde bilgisayar kurası uygulanacak.
ATAMASI TEKSİNLEİEN ÖĞRETMENLERE TEBLİĞAT NE ZAMAN YAPILACAK?
Ataması kesinleşen öğretmenler için ilk tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinde yapılacak. Boş kalan kadrolar için yürütülecek ilk sıra çalıştırma işlemleri ise 3 Temmuz’da gerçekleştirilecek.
İkinci aşamadaki sıra atamaları 13 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Bu kapsamda yer değişikliği hakkı elde eden öğretmenler, 14 Ağustos itibarıyla yeni görev yerleri için ilişik kesme işlemlerini tamamlayabilecek.