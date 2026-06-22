İL İÇİ VE İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMA 2026: MEB Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu





SIRA SİTEMİ YENİDEN DEVREYE GİRECEK





Tercihlerine rağmen herhangi bir eğitim kurumuna yerleşemeyen öğretmenler için sıra uygulaması sürdürülecek. Başvuru sahipleri istemeleri halinde ilk iki tercihleri için sıraya alınacak ve boşalan kontenjanlara göre yeniden değerlendirme yapılacak.





Bu aşamada da hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak. Eşitlik durumunda öğretmenlik hizmet süresi ve göreve başlama tarihi dikkate alınırken, eşitliğin sürmesi halinde bilgisayar kurası uygulanacak.



