Altın fiyatları yeni hafta yükselişle başladı: Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, İran'ın ABD ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığını açıklamasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde toparlandı. Gram altın güne 6 bin 241 TL, ons altın ise 4 bin 172 dolar seviyesinden başladı. Peki Altın fiyatları yükselecek mi? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar olur? İşte güncel altın fiyatları.

1 /6 Altın fiyatları toparlanmaya başladı. Sarı metal yeni haftaya yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin şahin mesajları, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirirken altın üzerindeki baskıyı sürdürdü. Bir önceki seansta bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gören altın, yeni haftaya yükselişle başlarken gram altın 6 bin 241 TL, ons altın ise 4 bin 172 dolar seviyesinden işlem gördü.

2 /6 Gram altın ne kadar? Gram altın satış fiyatı: 6.241,81 TL

3 /6 Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın satış fiyatı: 10.422,00 TL

4 /6 Yarım altın ne kadar? Yarım altın satış fiyatı: 20.813,00 TL

5 /6 Cumhuriyet altın ne kadar? Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.529,00 TL