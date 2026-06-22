e-Fatura kimlere zorunlu? Geçiş zorunluluğu olan sektörler hangileri?

Mükelleflerin GİB tarafından izin verilen özel entegratör kuruluşlara başvurabileceğini kaydeden Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu: "Mükelleflerin dikkat etmesi gereken hususlar var. Zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenlenmeye devam edildiğinde, işletmelere Vergi Usul Kanunu'na göre özel usulsüzlük cezaları kesiliyor. Bu cezaların, yıllık üst sınırı 2026 için 17 milyon lira. Fatura bedelinin yüzde 10 oranında özel usulsüzlük cezası, pek çok mükellef için önemli boyuta ulaşabilmektedir. Bu nedenle, zorunluluk kapsamında olanların mutlaka süresinde uygulamaya dahil olması, ileride cezai işleme maruz kalmamak bakımından önem taşıyor."