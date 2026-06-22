e Okul öğretmen girişi: Okul VBS not girişi kapandı mı ve ne zaman kapanacak?

E-Okul öğretmen girişi üzerinden öğrencilerin sınav, proje ve performans notları sisteme kaydedilebiliyor. Dönem sonunun yaklaşmasıyla birlikte öğretmenler, Okul VBS not girişi kapandı mı? E-Okul öğretmen not girişi ne zaman kapanacak? sorularının yanıtını araştırıyor. Not giriş ekranının kapanış tarihi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen çalışma takvimine ve okul yönetiminin işlemleri tamamlaması için verdiği son tarihe göre değişebiliyor. Öğretmenlerin mağduriyet yaşamamak için E-Okul öğretmen girişi ekranını düzenli olarak kontrol etmesi ve not girişlerini sistem kapanmadan önce tamamlaması gerekiyor.
E-Okul yönetim sistemi üzerinde yıl sonu yoğunluğu artarken, hem eğitimciler hem de öğrenciler "E-Okul öğretmen girişi not işlemleri kapandı mı, ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtına kilitlendi. Karne döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğretmenlerin e-okul öğretmen not girişi ekranındaki işlemlerini tamamlaması ve Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerindeki Not Girişi modülünün idare tarafından kilitleneceği tarih, okul planlamaları açısından büyük önem taşıyor. Sistem, genellikle notların sisteme işlenmesi ve öğretmenlerin karne basım süreçlerini yetiştirebilmesi adına okul müdürlüklerinin belirlediği takvime göre kademeli olarak kapatılıyor. İşte yoğunluğun zirve yaptığı bu günlerde, okul VBS not girişi ekranının kapanış tarihi ve sisteme dair son dakika gelişmeleri.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında ikinci dönem karneler 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak. Bu doğrultuda, okul yönetimlerinin karne hazırlıklarını zamanında tamamlayabilmesi için öğretmenlerin not ve devamsızlık bilgilerini en geç 25 Haziran 2026 tarihine kadar sisteme girmesi gerekiyor. Belirtilen sürenin ardından e-Okul’da öğretmenlere açık olan veri giriş ekranlarının erişime kapatılması bekleniyor.
E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Karne haftasının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca veli, çocuklarının ikinci dönem sonuna ait başarı durumunu ve devamsızlık bilgilerini kontrol etmek için e-Okul sistemine yönelmeye başladı. Geliştirilen güvenli giriş altyapısı sayesinde veliler, MEB’in resmi internet adresi “eokul.meb.gov.tr” üzerinden “Veli Bilgilendirme Sistemi” sekmesine tıklayarak doğrudan e-Devlet kapısına erişim sağlayabiliyor.
e okul karne notları nasıl bakılır?
E-Okul girişi yapıldıktan sonra ana ekrandaki menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak karne notları öğrenilebiliyor.
e-Karne Sekmesi için ise; sol alt köşede yer alan "e-Karne" bölümüne tıklanılması gerekiyor.
Öğrencilerin sistemine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN E-KARNE NASIL ALINIR?