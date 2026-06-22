e Okul öğretmen girişi: Okul VBS not girişi kapandı mı ve ne zaman kapanacak?

E-Okul yönetim sistemi üzerinde yıl sonu yoğunluğu artarken, hem eğitimciler hem de öğrenciler "E-Okul öğretmen girişi not işlemleri kapandı mı, ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtına kilitlendi. Karne döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğretmenlerin e-okul öğretmen not girişi ekranındaki işlemlerini tamamlaması ve Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerindeki Not Girişi modülünün idare tarafından kilitleneceği tarih, okul planlamaları açısından büyük önem taşıyor. Sistem, genellikle notların sisteme işlenmesi ve öğretmenlerin karne basım süreçlerini yetiştirebilmesi adına okul müdürlüklerinin belirlediği takvime göre kademeli olarak kapatılıyor. İşte yoğunluğun zirve yaptığı bu günlerde, okul VBS not girişi ekranının kapanış tarihi ve sisteme dair son dakika gelişmeleri.