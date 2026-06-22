Adalar Belediye başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklandı mı? Adalar Belediyesi hangi partide, meclis üyesi çoğunluk kimde, hangi partide?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalar Belediyesi'ne "rüşvet", "yolsuzluk" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Akpolat dahil 39 kişi adliyeye sevk edildi. 3 kişi serbest bırakıldı.