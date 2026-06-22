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Adalar Belediye başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklandı mı? Adalar Belediyesi hangi partide, meclis üyesi çoğunluk kimde, hangi partide?

Adalar Belediye başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklandı mı? Adalar Belediyesi hangi partide, meclis üyesi çoğunluk kimde, hangi partide?

09:2322/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında; Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 39 kişi adliyeye sevk edildi. 3 kişi serbest bırakıldı. 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı Ali Ercan Akpolat oyların %55,5’ini alarak belediye başkanı seçilmişti. İşte Adalar Belediyesi meclis üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalar Belediyesi'ne "rüşvet", "yolsuzluk" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Akpolat dahil 39 kişi adliyeye sevk edildi. 3 kişi serbest bırakıldı.


Adalar Belediyesi CHP meclis üyeleri

Av. Fırat DURAK

Mehmet Nuri KAYA

Mehmet Turgut ERDOĞAN

Aytül Eşkiyan

Yavuz ÇİFTCİOĞLU

İsmail Onur BALBİNAR

Ahmet Tanay GARİP

Medine PAMUK

Nesimi ADAY


Adalar Belediyesi AK Parti meclis üyeleri

Kemal TÜRKYILMAZ

Münevver DURMUŞ

#Adalar Belediyesi
#Adalar Belediye meclis üyesi
#Ali Ercan Akpolat
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