Adalar Belediye başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklandı mı? Adalar Belediyesi hangi partide, meclis üyesi çoğunluk kimde, hangi partide?

Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında; Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 39 kişi adliyeye sevk edildi. 3 kişi serbest bırakıldı. 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı Ali Ercan Akpolat oyların %55,5’ini alarak belediye başkanı seçilmişti. İşte Adalar Belediyesi meclis üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalar Belediyesi'ne "rüşvet", "yolsuzluk" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Akpolat dahil 39 kişi adliyeye sevk edildi. 3 kişi serbest bırakıldı.
Adalar Belediyesi CHP meclis üyeleri
Av. Fırat DURAK
Mehmet Nuri KAYA
Mehmet Turgut ERDOĞAN
Aytül Eşkiyan
Yavuz ÇİFTCİOĞLU
İsmail Onur BALBİNAR
Ahmet Tanay GARİP
Medine PAMUK
Nesimi ADAY
Adalar Belediyesi AK Parti meclis üyeleri
Kemal TÜRKYILMAZ
Münevver DURMUŞ