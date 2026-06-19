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Adalar Belediyesi hangi partide, meclis üyesi çoğunluk kimde, hangi partide?

Adalar Belediyesi hangi partide, meclis üyesi çoğunluk kimde, hangi partide?

12:0819/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat gözaltına alındı. 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı Ali Ercan Akpolat oyların %55,5’ini alarak belediye başkanı seçilmişti. İşte Adalar Belediyesi meclis üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı.

Adalar Belediyesi'ne "rüşvet", "yolsuzluk" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. İşte Adalar Belediyesi meclis üyesi dağılım listesi.

Adalar Belediyesi CHP meclis üyeleri

Av. Fırat DURAK

Mehmet Nuri KAYA

Mehmet Turgut ERDOĞAN

Aytül Eşkiyan

Yavuz ÇİFTCİOĞLU

İsmail Onur BALBİNAR

Ahmet Tanay GARİP

Medine PAMUK

Nesimi ADAY

Adalar Belediyesi AK Parti meclis üyeleri

Kemal TÜRKYILMAZ

Münevver DURMUŞ

#Adalar Belediyesi
#Adalar Belediye meclis üyesi
#Ali Ercan Akpolat
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Silifke Belediyesi meclis üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı