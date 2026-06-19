Adalar Belediyesi hangi partide, meclis üyesi çoğunluk kimde, hangi partide?

Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat gözaltına alındı. 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı Ali Ercan Akpolat oyların %55,5’ini alarak belediye başkanı seçilmişti. İşte Adalar Belediyesi meclis üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı.
Adalar Belediyesi'ne "rüşvet", "yolsuzluk" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. İşte Adalar Belediyesi meclis üyesi dağılım listesi.
Adalar Belediyesi CHP meclis üyeleri
Av. Fırat DURAK
Mehmet Nuri KAYA
Mehmet Turgut ERDOĞAN
Aytül Eşkiyan
Yavuz ÇİFTCİOĞLU
İsmail Onur BALBİNAR
Ahmet Tanay GARİP
Medine PAMUK
Nesimi ADAY
Adalar Belediyesi AK Parti meclis üyeleri
Kemal TÜRKYILMAZ
Münevver DURMUŞ