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İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçe birden etkilenecek 8 saati bulacak

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçe birden etkilenecek 8 saati bulacak

16:5825/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçesinde yaşanacak planlı elektrik kesintileri konusunda vatandaşları uyardı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, şebeke bakım ve onarım çalışmaları kapsamında megakentin önemli bir bölümünde elektrik akışı yarın belirlenen saat aralıklarında durdurulacak. BEDAŞ'ın "Planlı Çalışmalar" ekranından paylaşılan verilere göre, söz konusu kesintilerin bazı mahallelerde yaklaşık 8 saate kadar sürmesi öngörülüyor. İşte o ilçeler ve detaylar.

BEDAŞ tarafından yayımlanan güncel listede, elektrik kesintilerinin kentin geniş bir alanına yayıldığı görülüyor. Yapılan resmi bildirime göre Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri sınırları içerisindeki bazı mahalleler bu planlı çalışmalardan etkilenecek. Detaylı bilgi BEDAŞ'ın resmi sitesi üzerinden duyurulurken o ilçe ve mahallelerden bazıları ise şöyle...

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