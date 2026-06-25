İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçe birden etkilenecek 8 saati bulacak

BEDAŞ tarafından yayımlanan güncel listede, elektrik kesintilerinin kentin geniş bir alanına yayıldığı görülüyor. Yapılan resmi bildirime göre Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri sınırları içerisindeki bazı mahalleler bu planlı çalışmalardan etkilenecek. Detaylı bilgi BEDAŞ'ın resmi sitesi üzerinden duyurulurken o ilçe ve mahallelerden bazıları ise şöyle...