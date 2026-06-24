Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı Levent Koç partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı. CHP'de milletvekili istifaları da sürüyor. Son olarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. İşte Keşan Belediye meclisi üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı.