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Keşan Belediye başkanı Mehmet Özcan hangi partiden?

Keşan Belediye başkanı Mehmet Özcan hangi partiden?

17:0224/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Edirne'de Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. Mehmet Özcan 2024 yerel seçimlerinde yüzde 53.11'lik oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti. Peki Keşan Belediye meclisi çoğunluk kimde, hangi partide?

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı Levent Koç partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı. CHP'de milletvekili istifaları da sürüyor. Son olarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. İşte Keşan Belediye meclisi üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı.

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