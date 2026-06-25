Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
Buradan bu sabah meydana gelen iki büyük deprem ile sarsılan Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirtiyorum.
Dünyada eşi benzeri olmayan teşkilata sahibiz. Dünyanın en büyük en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz.
Ayrıntılar geliyor...
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