Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:2725/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Buradan bu sabah meydana gelen iki büyük deprem ile sarsılan Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirtiyorum.

Dünyada eşi benzeri olmayan teşkilata sahibiz. Dünyanın en büyük en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz.

Ayrıntılar geliyor...


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Recep Tayyip Erdoğan
#AK parti
#ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA'DA KAPALI OLACAK YOLLAR HANGİLERİ? Ankara'da NATO Zirvesi nedeniyle hangi yollar kapalı olacak, kaç gün sürecek?