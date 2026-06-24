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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanyalı mevkidaşı ile iş birliklerini görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanyalı mevkidaşı ile iş birliklerini görüştü

21:1624/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
IHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Görüşmede, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak adımlar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moritanya Cumhurbaşkanı El Ghazouani arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atarak, ilişkilere ivme kazandırabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin önümüzdeki süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.



#Moritanya
#Recep Tayyip Erdoğan
#İş Birliği
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