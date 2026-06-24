Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Ankara'da baş başa görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara’da baş başa bir görüşme yapacağını açıkladı.
Türkiye, 7-8 Temmuz'daAnkara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, İttifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak.
Trump ile baş başa görüşme
CNN Türk'ten Gazeteci Yunus Paksoy'un haberine göre; NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği bilgisini Beyaz Saray yetkilileri aktardı.