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Amerikan basını detaylarla yazdı: ABD Türkiye'ye savaş uçağı motoru satacak

Amerikan basını detaylarla yazdı: ABD Türkiye'ye savaş uçağı motoru satacak

19:1724/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışını duyuracağı ifade edildi.
Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışını duyuracağı ifade edildi.

ABD basını, Türkiye'deki NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken bir gelişmeyi kaleme aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'nin itirazlarına rağmen Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışını onaylayacağını vurgulayan haberde, "General Electric (GE) tarafından üretilen motorlar, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olan KAAN'a güç verecek." denildi.

Konuya yakın dört kaynağın ABD basınından Phil Stewart'a verdiği bilgiye göre; Trump yönetimi, Kongre'den gelen itirazlara rağmen Türkiye'ye yaklaşık 700 milyon dolar değerinde savaş uçağı motoru satışını ilerletmeye hazırlanıyor.

"Ankara'ya önemli bir jest"

Kararın, gelecek ay Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı
NATO zirvesi öncesinde Ankara'ya yönelik önemli bir jest olarak değerlendirildiği belirtildi.
General Electric (GE) tarafından üretilen motorların, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olan KAAN programında kullanılmasının planlandığı öne sürüldü.

"Karşı çıkanlar olsa da resmiyet kazanacak"

ABD'li bir yetkiliye göre; Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi olan New York Temsilcisi Gregory Meeks, satış sürecindeki gayriresmî inceleme aşamasında itirazlarını dile getirdi ve pakete henüz onay vermedi.

Buna rağmen kaynaklar, satışın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanmasının beklendiğini belirtiyor.

Sürecin tamamlanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye resmî bildirimde bulunacağı ifade ediliyor.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


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