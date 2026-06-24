Amerikan basını detaylarla yazdı: ABD Türkiye'ye savaş uçağı motoru satacak

ABD basını, Türkiye'deki NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken bir gelişmeyi kaleme aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'nin itirazlarına rağmen Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışını onaylayacağını vurgulayan haberde, "General Electric (GE) tarafından üretilen motorlar, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olan KAAN'a güç verecek." denildi.
Konuya yakın dört kaynağın ABD basınından Phil Stewart'a verdiği bilgiye göre; Trump yönetimi, Kongre'den gelen itirazlara rağmen Türkiye'ye yaklaşık 700 milyon dolar değerinde savaş uçağı motoru satışını ilerletmeye hazırlanıyor.
"Ankara'ya önemli bir jest"
"Karşı çıkanlar olsa da resmiyet kazanacak"
ABD'li bir yetkiliye göre; Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi olan New York Temsilcisi Gregory Meeks, satış sürecindeki gayriresmî inceleme aşamasında itirazlarını dile getirdi ve pakete henüz onay vermedi.
Buna rağmen kaynaklar, satışın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanmasının beklendiğini belirtiyor.
Sürecin tamamlanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye resmî bildirimde bulunacağı ifade ediliyor.