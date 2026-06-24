Amerikan basını detaylarla yazdı: ABD Türkiye'ye savaş uçağı motoru satacak

Konuya yakın dört kaynağın ABD basınından Phil Stewart'a verdiği bilgiye göre; Trump yönetimi, Kongre'den gelen itirazlara rağmen Türkiye'ye yaklaşık 700 milyon dolar değerinde savaş uçağı motoru satışını ilerletmeye hazırlanıyor.

NATO zirvesi öncesinde Ankara'ya yönelik önemli bir jest olarak değerlendirildiği belirtildi.

NATO zirvesi öncesinde Ankara'ya yönelik önemli bir jest olarak değerlendirildiği belirtildi.

General Electric (GE) tarafından üretilen motorların, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olan KAAN programında kullanılmasının planlandığı öne sürüldü.

General Electric (GE) tarafından üretilen motorların, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olan KAAN programında kullanılmasının planlandığı öne sürüldü.

"Karşı çıkanlar olsa da resmiyet kazanacak"

"Karşı çıkanlar olsa da resmiyet kazanacak"

ABD'li bir yetkiliye göre; Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi olan New York Temsilcisi Gregory Meeks, satış sürecindeki gayriresmî inceleme aşamasında itirazlarını dile getirdi ve pakete henüz onay vermedi.