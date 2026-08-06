Siyonist lobi Michigan’da kaybetti

ABD'nin kritik eyaletlerinden Michigan'da düzenlenen Demokrat Parti ön seçimlerinde ilerici kimliğiyle tanınan halk sağlığı uzmanı Abdul El-Sayed önemli bir başarıya imza attı. NBC'nin projeksiyonuna göre El-Sayed, milyonlarca dolarlık seçim harcamasının gölgesinde geçen yarışta rakibi Kongre Üyesi Haley Stevens'ı geride bırakarak Demokrat Parti'nin ABD Senatosu adayı olmayı başardı. Abdul El-Sayed, oyların 48,5'ini alırken, Yahudi lobisi tarafından desteklenen Stevens, 47,5'te kaldı. Seçim sonucu, özellikle ABD'deki Yahudi lobisine büyük darbe olarak nitelendiriliyor. Yahudi lobisinin çatı kuruluşu Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC), Stevens'ın kampanyasına 30 milyon doların üzerinde destek sağlarken, farklı adlarla kurulan diğer kampanya fonları üzerinden yarış boyunca toplam seçim harcamaları 60 milyon doları aştı. Buna rağmen seçmenler El-Sayed'i tercih etti. Sayed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Kazandık. ABD Senatosu'nda Demokrat adayınız olmaktan gurur duyuyorum. Kasım ayında da kazanalım" ifadesini kullandı. Kasım ayında yapılacak genel seçimde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Mike Rogers ile karşı karşıya gelecek olan El-Sayed'in yarışı kazanması halinde ABD tarihinde Senato'ya seçilen ilk Müslüman senatör ünvanını alacak. Kasım ayında yapılacak Michigan Senato seçiminin, yalnızca eyalet açısından değil, ABD Senatosu'ndaki güç dengesi ve Demokrat Parti'nin Ortadoğu politikalarının geleceği açısından da ülke siyasetinin en kritik yarışlarından biri olması bekleniyor. Michigan ABD siyasetinde başkanlık seçimlerini belirleyen "Salıncak Eyaletler"den biri.

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