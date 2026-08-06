Trump’a Yeni suikast şüphesi

Göreve geldiğinden beri sık sık kendisine yönelik suikast girişimleri dillendirilen ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir suikast iddiasıyla anılıyor. California’daki Ulusal Golf Kulübü’nde Trump’ın ziyareti öncesi silahlı bir kişinin keşif yaparken gözaltına alındığı bildirildi. Aynı gün, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin iddiasına göre, Trump’ı taşıyan bir helikopterin Beyaz Saray’dan havalanmasının ardından resmi protokolleri ayırı şekilde helikopter havadayken Ronald Reagan Havalimanı’ndaki ticari uçuşların durdurulmadığı tespit edildi. İki olay, daha önce bir miting esnasında kulağından vurulan ve 2024 ile 2025 yılları arasında kendisine yönelik 4 suikastın engellendiği iddia edilen ABD Başkanı’nın hâlâ suikastların hedefinde olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

SİLAHLA KEŞİF YAPIYORDU

Trump’ın dün California’daki Ulusal Golf Kulübü’ne bir ziyaret gerçekleştirmesi beklenirken kulüpte silahlı bir kişinin tespit edilmesi panik yarattı. Eyalette güvenlik alarmı verilirken eyalet başkenti Los Angeles’taki Şerif Departmanı ekiplerinin, pazar günü Rancho Palos Verdes şehrinde bulunan ve ABD başkanının ziyaret planında yer alan Trump Ulusal Golf Kulübü’nde fotoğraf ile video çeken ve keşif yaptığı tahmin edilen şüpheli bir şahsı gözaltına aldığı bildirildi. California’nın Downey kenti nüfusuna kayıtlı 38 yaşındaki Jeanine John Taele olarak açıklanan şüphelinin, gözaltına alındığı sırada üzerinde 16 mermilik bir şarjör ve mühimmat, aracında ise dolu bir tabanca ele geçirildiği bildirildi. Taele’nin ayrıca El Segundo Polis Departmanı tarafından yürütülen bir soygun soruşturmasında da şüpheli olduğu kaydedildi. Şahsın Downey’deki evinde yapılan aramada çok sayıda ateşli silah, şarjör, mühimmat, vücut zırhı ve "endişe verici ifadeler" içeren bazı not defterlerinin bulunduğu aktarıldı. Buna rağmen, şüphelinin Trump’a yönelik bir saldırı planladığına dair kesin bir kanıtın henüz bulunmadığı ifade edildi.

HAVADA ENDİŞE

California’daki olay yaşanırken Trump’ın eyalet başkenti Los Angeles’ta bulunduğu ifade ediliyor. WSJ’ye konuşan ismi açıklanmayan kaynaklar, Trump'ı taşıyan başkanlık helikopteri Marine One'ın Beyaz Saray'dan kalktığını ancak hava trafik kontrolörlerinin bu sırada yakınlardaki Ronald Reagan Havalimanı'ndaki ticari uçuşları durdurmadığını öne sürdü.Bu uçuşların durdurulmasının güvenlik protokolü kapsamında gerekli olduğunu vurgulayan kaynaklar, aksi halde FAA'nın, helikopterin diğer hava araçlarından güvenli mesafede olmasının sağlanamayabileceğini değerlendirdiğini bildirdi. Kaynaklar, FAA'nın Marine One mürettebatı ile Ronald Reagan Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörleri arasındaki diyaloğu incelediğini ve bu olayı güvenlik açısından soruşturduğunu ifade etti.

UÇAK KAZASI ŞÜPHELERİ ARTIRIYOR

Trump’ı taşıyan helikopter havalanırken uçuş trafiğini durdurmayan Ronald Reagan Havalimanı yakınında 29 Ocak’ta büyük bir uçak kazası yaşanmıştı. Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu. Başkent Washington yakınlarında bulunan havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin yer aldığı askeri helikopter, Potomac Nehri'ne düşmüş, kazada kurtulanın olmadığı açıklanmıştı.

DAHA ÖNCE 4 GİRİŞİM

Trump, Temmuz 2024’te henüz göreve gelmeden Pensilvanya’daki bir seçim çalışması esnasında kalabalıktan açılan bir ateşle kulağından vurulmuştu. Yere düşen Trump, birkaç saniye sonra görevliler tarafından ayağa kaldırılarak alandan çıkarılmıştı. Bu olayın ardından Eylül 2024’te Trump’ın Florida’daki West Palm Springs tatil köyünde bulunduğu bir sırada korumaları yakınlarında silahlı bir şüpheliyi tespit ederek ateş açmıştı. Şüpheli Ryan Wesley Routh, daha sonra yargılanıp ömür boyu hapse mahkum edilirken olayın bir suikast girişimi olduğu iddia edilmişti. Eylül 2025’te ise New York Polis Departmanı'nda (NYPD) görevli memur Melvin Eng, New York'taki Bethpage Black Course'da düzenlenen Ryder Cup golf turnuvasına silahlı ve tam teçhizatlı olarak gelerek, Trump'ın güvenlik ekibinin bir parçasıymış gibi davrandı. Polis memuru görevden uzaklaştırılırken bu olay da bir suikast girişimi olarak değerlendirildi. Trump’ı hedef aldığı iddia edilen son girişim ise Şubat 2026’da yaşandı. bulunan bir adam, Gizli Servis ajanları tarafından vurularak öldürüldü. Polis, saldırganın Kuzey Carolina'dan 21 yaşındaki Austin Tucker Martin olduğunu belirledi. Ailesi onu kayıp olarak bildirmişti ve amacının ne olduğu henüz belli değil.

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