Arşiv - ABD Başkanı Trump Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacağını ilk kez kendi açıkladı. Trump, "Türkiye'ye gideceğim, bu yılın belirli bir zaman diliminde de Çin'i ziyaret edeceğim" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ni işaret ederek 'Türkiye'yi ziyaret edeceğim' dedi.
Trump, bu yıl içinde tekrar Çin'i de ziyaret edebileceğini söyledi.
İRAN'I BİR KEZ DAHA TEHDİT ETTİ
İRAN'I BİR KEZ DAHA TEHDİT ETTİ
İran'ın anlaşma yapmak zorunda olduğunu söyleyen Trump, Tahran yönetimini
"Aksi takdirde onlara hiç hoşlanmayacakları şeyler yapacağız. O noktaya geleceğini sanmıyorum. Bunu yaparsak, bir anda boğazdan petrol akışının kesildiğini göreceksiniz."
sözleri ile tehdit etti.
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