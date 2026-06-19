Trump: Çaresizlikten ötürü masaya oturan biz değildik, İran’dı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan anlaşmayı eleştirenlere sert tepki gösterdi. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu savaş İran’ı zayıflattı. Artık bir hava kuvvetleri, donanması, hava savunma sistemleri, radarı ya da başka hiçbir şeyi yok. Buna rağmen Demokratlar, İran’ın bugün dört ay öncesine göre daha iyi durumda olduğunu söylüyor. Buna gerçekten inanabiliyor musunuz? Bazı insanlar nasıl bu kadar aptal olabilir?" dedi.