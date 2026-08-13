İran’dan Irak’a provokatif ziyaret
Irak hükümetinin ülkedeki Şii silahlı gruplara, silahlarını hükümete teslim ederek güvenlik kurumlarına entegre olması için 30 Eylül’e kadar süre vermesinin ardından İran’dan, başkent Bağdat’a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin, önceki gün Bağdat’a gizlice giderek burada Şii liderlerle görüşmeler yaptığı ve bu görüşmelerde kendilerinden silah bırakmamalarını istediği öne sürüldü. Kaani’nin silah bırakmama talebini bazı Şii gruplara ilettiği ve diğer grupları ise kendi kararlarını almaya teşvik ettiği kaydedildi. Irak’ta iktidardaki Şii Çerçeve Hükümeti’nden bir yetkili ise El-Hurra’ya yaptığı açıklamada, Kaani’nin ziyaretini Şii gruplar ile hükümet arasında muhtemel çatışmayı engellemek ve fitneyi bitirmek için yaptığını öne sürdü.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.