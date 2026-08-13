İran’dan Irak’a provokatif ziyaret

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin, önceki gün Bağdat’a gizlice giderek burada Şii liderlerle görüşmeler yaptığı ve bu görüşmelerde kendilerinden silah bırakmamalarını istediği öne sürüldü. Kaani’nin silah bırakmama talebini bazı Şii gruplara ilettiği ve diğer grupları ise kendi kararlarını almaya teşvik ettiği kaydedildi. Irak’ta iktidardaki Şii Çerçeve Hükümeti’nden bir yetkili ise El-Hurra’ya yaptığı açıklamada, Kaani’nin ziyaretini Şii gruplar ile hükümet arasında muhtemel çatışmayı engellemek ve fitneyi bitirmek için yaptığını öne sürdü.

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