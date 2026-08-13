Anasayfa
Dünya
Anlaşma yok bir ateşkes daha

Anlaşma yok bir ateşkes daha

04:00, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 04:04, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Anlaşma yok bir ateşkes daha
Trump, Mücteba.

ABD ve İran’ın 16 Haziran’da ilan ettiği mutabakat zaptının uygulanması için belirlenen 60 günlük ateşkes süreci 17 Ağustos’ta sona eriyor. Arabuluculuk yapan Pakistan’dan iki tarafın ateşkesi uzatma kararı aldığı haberi geldi. Hürmüz Boğazı’nın durumuyla ilgili yaşanan anlaşmazlık ise devam ediyor.

İran’a yönelik 28 Şubat’ta ABD-İsrail ittifakının yaptığı saldırılarla başlayan savaş, tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddialarına rağmen henüz nihai sonuca ulaşamadı. Buna karşılık Pakistan’ın arabuluculuğuyla 16 Haziran’da ilan edilen mutabakat zaptının uygulanması için belirlenen 60 günlük ateşkes süreci, 17 Ağustos’ta sona eriyor. Pakistanlı diplomatik kaynaklar, yapılan görüşmeler neticesinde iki tarafın 17 Ağustos’ta sona erecek ateşkesi uzatma kararı aldığını ilan etti. Ateşkesin ne zamana kadar uzatılacağının taraflarla yapılacak görüşmeler sonucunda belirleneceğini aktaran yetkililer, Pakistan’ın savaşı sonlandırmak için taraflar arasındaki arabulucu çabalarının sürdüğünü aktardı.

HÜRMÜZ TEMEL MESELE OLDU

İran’ın nükleer silah elde etme çabalarının engellenmesi bahanesiyle saldırılara başlayan ABD, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemileri kendi belirlediği rotayı kullanmaya zorlamasının üzerine ateşkese rağmen İran’a yönelik saldırılarını yeniden başlatmıştı. Gelinen noktada, müzakerelerde önceki mutabakat metninde üzerinde uzlaşılan noktalar dışında nükleer silah meselesinde herhangi bir yeni durum olmadı. Hürmüz Boğazı ise taraflar arasındaki temel mesele haline geldi.

TRUMP: BOĞAZ KONTROLÜMÜZDE

Dün, Ohio eyaletinden başkent Washington’a dönmeden önce yaptığı açıklamada, İran savaşına değinen ABD Başkanı Donald Trump, müzakereler konusunda İran'a güvenmediğini belirterek, "İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler" dedi. İranlı yetkililerin müzakerelerde kabul ettikleri şeyleri medyaya konuşurken reddettiklerini belirten Trump, “Hürmüz Boğazı, tamamen bizim kontrolümüzde, başkasının değil” diye konuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da, İran limanlarına yönelik kuşatmayı sürdürüyor. CENTCOM tarafından salı gecesi yayınlanan açıklamada, kuşatmayı ihlal ederek İran limanlarına yönelen Panama bayraklı bir gemiye müdahale edilerek yolunu değiştirmesinin sağlandığı bildirildi.

İRAN TAVRINI SERTLEŞTİRİYOR

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ise Hürmüz Boğazı’nın kontrolleri altında olduğunı belirterek, boğazın tam olarak açılması için Tahran’ın sunduğu şartı yineledi. Rızai, dün Çin’in Tahran Büyükelçisi Zong Peiwu ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik savaşı bitirmesi ve dondurulmuş mal varlıklarını serbest bırakması gerektiğini vurguladı. Washington yönetiminin İran'ın öne sürdüğü şartları kabul etmemesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını sözlerine ekledi.

Suikast paranoyasını açıkladı

  • Son dönemde kendisine yönelik suikast iddialarını sık sık tekrarlayan ABD Başkanı Donald Trump, çok fazla tehdit aldığını söyleyerek, “Ankara’daki NATO Zirvesi için yaptığı ziyarette de Gizli Servis’in uyarısı üzerine uçak değiştirdiği” iddialarını doğruladı. Trump, "Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım. Ne derlerse onu yaparım. Sanırım bir tehdit vardı. Bu konuda pek fazla soru sormadım” diye konuştu.

ABD'de Müslüman aday Ilhan Omar beşinci dönem yolunda: Ön seçimi farklı kazandı
Dünya
ABD'de Müslüman aday Ilhan Omar beşinci dönem yolunda: Ön seçimi farklı kazandı
Trump: ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip
Dünya
Trump: ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip
Donald Trump Türkiye'den ‘ikram kamyonuyla’ ayrıldığını doğruladı: O güne ilişkin ilk kez konuştu
Dünya
Donald Trump Türkiye'den ‘ikram kamyonuyla’ ayrıldığını doğruladı: O güne ilişkin ilk kez konuştu

Başlıklar :abdirantrumphamaney
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026