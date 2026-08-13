Anlaşma yok bir ateşkes daha

İran’a yönelik 28 Şubat’ta ABD-İsrail ittifakının yaptığı saldırılarla başlayan savaş, tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddialarına rağmen henüz nihai sonuca ulaşamadı. Buna karşılık Pakistan’ın arabuluculuğuyla 16 Haziran’da ilan edilen mutabakat zaptının uygulanması için belirlenen 60 günlük ateşkes süreci, 17 Ağustos’ta sona eriyor. Pakistanlı diplomatik kaynaklar, yapılan görüşmeler neticesinde iki tarafın 17 Ağustos’ta sona erecek ateşkesi uzatma kararı aldığını ilan etti. Ateşkesin ne zamana kadar uzatılacağının taraflarla yapılacak görüşmeler sonucunda belirleneceğini aktaran yetkililer, Pakistan’ın savaşı sonlandırmak için taraflar arasındaki arabulucu çabalarının sürdüğünü aktardı.

HÜRMÜZ TEMEL MESELE OLDU

İran’ın nükleer silah elde etme çabalarının engellenmesi bahanesiyle saldırılara başlayan ABD, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemileri kendi belirlediği rotayı kullanmaya zorlamasının üzerine ateşkese rağmen İran’a yönelik saldırılarını yeniden başlatmıştı. Gelinen noktada, müzakerelerde önceki mutabakat metninde üzerinde uzlaşılan noktalar dışında nükleer silah meselesinde herhangi bir yeni durum olmadı. Hürmüz Boğazı ise taraflar arasındaki temel mesele haline geldi.

TRUMP: BOĞAZ KONTROLÜMÜZDE

Dün, Ohio eyaletinden başkent Washington’a dönmeden önce yaptığı açıklamada, İran savaşına değinen ABD Başkanı Donald Trump, müzakereler konusunda İran'a güvenmediğini belirterek, "İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler" dedi. İranlı yetkililerin müzakerelerde kabul ettikleri şeyleri medyaya konuşurken reddettiklerini belirten Trump, “Hürmüz Boğazı, tamamen bizim kontrolümüzde, başkasının değil” diye konuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da, İran limanlarına yönelik kuşatmayı sürdürüyor. CENTCOM tarafından salı gecesi yayınlanan açıklamada, kuşatmayı ihlal ederek İran limanlarına yönelen Panama bayraklı bir gemiye müdahale edilerek yolunu değiştirmesinin sağlandığı bildirildi.

İRAN TAVRINI SERTLEŞTİRİYOR

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ise Hürmüz Boğazı’nın kontrolleri altında olduğunı belirterek, boğazın tam olarak açılması için Tahran’ın sunduğu şartı yineledi. Rızai, dün Çin’in Tahran Büyükelçisi Zong Peiwu ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik savaşı bitirmesi ve dondurulmuş mal varlıklarını serbest bırakması gerektiğini vurguladı. Washington yönetiminin İran'ın öne sürdüğü şartları kabul etmemesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını sözlerine ekledi.

Suikast paranoyasını açıkladı

Son dönemde kendisine yönelik suikast iddialarını sık sık tekrarlayan ABD Başkanı Donald Trump, çok fazla tehdit aldığını söyleyerek, “Ankara’daki NATO Zirvesi için yaptığı ziyarette de Gizli Servis’in uyarısı üzerine uçak değiştirdiği” iddialarını doğruladı. Trump, "Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım. Ne derlerse onu yaparım. Sanırım bir tehdit vardı. Bu konuda pek fazla soru sormadım” diye konuştu.

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