Mahmud Abbas'ın yakasında anlamlı rozet: Filistin'e dönüşün umudunu simgeliyor
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği ortak basın toplantısında yakasındaki anahtar şeklindeki rozet dikkat çekti. Filistinliler açısından güçlü bir sembolik anlam taşıyan anahtar, 1948’de yaşanan Nekbe’nin ardından evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin geri dönüş hakkını simgeliyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Abbas’ın basın toplantısı sırasında yakasında taşıdığı anahtar şeklindeki rozet ise dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.
Filistinliler açısından güçlü bir sembol olan anahtar figürü, 1948’de yaşanan Nekbe’nin ardından evlerinden ve topraklarından ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin geri dönüş hakkını temsil ediyor.
Nesilden nesile aktarılan sembol
1948’de çok sayıda Filistinli aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Evlerinden ayrılan bazı ailelerin, bir gün geri dönecekleri düşüncesiyle evlerinin anahtarlarını yanlarında götürdüğü ve bu anahtarları nesiller boyunca sakladığı aktarılıyor.
Bu nedenle anahtar figürü zaman içerisinde Filistinlilerin terk ettikleri evlere ve topraklara geri dönme arzusunun sembolü haline geldi.
“Geri dönüş hakkı” mesajı
Anahtar sembolü, Filistinlilerin yalnızca geçmişte bıraktıkları evlere ilişkin hatırasını değil, aynı zamanda uluslararası alanda savundukları “geri dönüş hakkı” talebini de ifade ediyor.
Mahmud Abbas da daha önce anahtar sembolünü kullandı. Abbas, 2008 yılında Batı Şeria’daki Aida Mülteci Kampı’nda “Geri Dönüş Anahtarı” heykelinin açılışında yaptığı konuşmada anahtarı Filistinlilerin dönüşünün, umutlarının ve hayallerinin sembolü olarak nitelendirmişti.
Abbas’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ortak basın toplantısında yakasında bu sembolü taşıması, Filistinlilerin geri dönüş hakkına ilişkin mesajın dikkat çeken görsel unsurlarından biri oldu.
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