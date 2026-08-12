Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas açıklama yaptı: Filistin'e destek tüm insanlığın ortak sorumluluğu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Filistin'e desteğin tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu hükümetinin amacı Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Bunda başarılı olamayacaklar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözü önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. Egemen Filistin Devleti'nin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak, biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.
İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız.1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
MAHMUD ABBAS'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum
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