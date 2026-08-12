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Abbas Gazze için geldi

Abbas Gazze için geldi

Nur Banu Aras
04:00, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 05:01, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Abbas Gazze için geldi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Ebu Ceyş tarafından karşılandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi. Erdoğan-Abbas görüşmesinin ana gündemini İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Filistin’deki gelişmeler, Türkiye-Filistin ilişkileri oluşturacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Filistin Devlet Başkanı Abbas, havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Ebu Ceyş tarafından karşılandı. Erdoğan bugün Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek. Erdoğan-Abbas görüşmesinin öncelikli başlığını Gazze’deki son gelişmeler oluşturacak.

İNSANİ KRİZ MASADA

Bu kapsamda İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan insani kriz görüşmede masaya yatırılacak. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze’de saldırılarını sürdürmesi, Filistin meselesinin en kritik başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye de İsrail’in saldırılarına tepki göstererek ateşkesin korunması ve Gazze’deki insani krizin sona erdirilmesi çağrısını yineliyor. Erdoğan ve Abbas görüşmesinde Gazze’deki son durumun yanı sıra Filistin halkının maruz kaldığı insani şartlar, ateşkes süreci ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler ele alınacak.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Abbas’ın Ankara ziyareti, Türkiye ile Filistin arasındaki siyasi diyaloğun devamı açısından da önem taşıyor. İki liderin, Gazze’deki gelişmeler başta olmak üzere Filistin meselesine ilişkin atılabilecek diplomatik adımları değerlendirmesi bekleniyor. Görüşmede Türkiye-Filistin ilişkilerinin mevcut durumu ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar da ele alınacak. Erdoğan ve Abbas’ın ayrıca Orta Doğu’daki gelişmeler ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Filistin meselesinin bölgesel yansımaları ve Gazze’deki gelişmelerin bölgeye etkileri de görüşmenin başlıkları arasında yer alacak.

Ziyarette Abbas'a, Yürütme Komitesi Üyesi Ziyad Ebu Amr, Fetih Merkez Komitesi Üyesi ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Macid Ferec, Diplomatik İşler Danışmanı Mecdi Halidi ve Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş'ın da aralarında bulunduğu üst düzey heyet eşlik ediyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor
Başlıklar :Mahmud AbbasTürkiyeFilistin
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