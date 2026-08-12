Suriye’deki Türk fakülteleri kapatılıyor mu
Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı olarak Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren fakülte ve yüksekokullar kapatılma kararıyla karşı karşıya. Suriye Yüksek Öğrenim Bakanlığı’nın tebliğine göre bu okulların öğrencileri yatay geçişle ülkedeki diğer üniversitelere nakledilecek. Karar eleştirilirken, bu fakültelerin yönetimlerinin Suriye’ye devri veya ortak yönetim oluşturulması gibi alternatif çözümler bulunabileceği belirtiliyor.
Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı olarak Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren fakülteler kapatılma kararıyla karşı karşıya. Suriye Yüksek Öğrenim Bakanlığının aldığı karara göre Halep’te Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak çalışan Afrin Eğitim Fakültesi, Azez İslam Bilimleri Fakültesi ve El Bab’daki Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesi bu eğitim öğretim yılında kapatılacak.
5 YILDIR EĞİTİM VAR
Aynı şekilde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şubesi’ne bağlı Çobanbey Tıp Fakültesi ile Sağlık Meslek Yüksek Okulu, 2026/2027 akademik yılından itibaren eğitime son verecekler. Bu fakülte ve yüksekokul öğrencileri ise yatay geçişle Suriye’deki diğer üniversitelere nakledilecek. YÖK’e bağlı olan Çobanbey Tıp Fakültesi, 5 yıldır eğitim ve öğretime devam ediyor. Hazırlık sınıfı ile birlikte 600’e yakın öğrencisi bulunuyor.
HASTANELER DE KAYIP YAŞAYACAK
Fakülte ile yüksekokulun kapatılması Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yaptırdığı 8 hastane ile Şam’da açılan kalp damar hastanesi ve Halep’te yapımına devam edilen onkoloji hastanesinin da kadro kaybı yaşaması anlamına gelecek. Bu fakültelerin, yönetiminin Suriye’ye devri veya ortak yönetim oluşturulması gibi alternatif çözümlerle eğitim öğretime devam edebileceği belirtiliyor.
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