600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat: Kilosu 15 bin liradan satılıyor

"GÜNDE 2-3 YUVA AÇMAYA ÇALIŞIYORUM"





Bu yıl kaya balının fazla olduğunu belirten Yıldız, “Kayalara inip doğal kaya balı çıkarıyoruz. Bu sene aşırı şekilde kaya balı var. Günde 2-3 tane yuva açmaya çalışıyorum. Bazen çok yüksek olduğu için yetiştiremiyoruz ama yüksekliğin fazla olmadığı yerlerde 2-3 tane birden açmış oluyoruz. Hasada yaklaşık 1 hafta önce başladım. Halen de devam ediyoruz. Ben normalde beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Bu işi de hobi olarak yapıyorum, çok da seviyorum. Yaz boyunca değişik yerlere gidip kaya balı çıkarıyorum. Fazla çıktığı zaman ekip olarak satmaya çalışıyoruz” dedi.