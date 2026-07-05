19 yıllık töre cinayeti çözüldü: Altı şüpheli tutuklandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dosyayı yeniden incelemeye aldı. Ekiplerin yaptığı saha araştırmaları, teknolojik incelemeler ve görüşmeler sonucunda cesedin, 2007 yılından itibaren hiçbir resmi veya elektronik kaydı bulunmayan, kendisinden haber alınamayan, ailesi tarafından da hakkında herhangi bir kayıp başvurusu yapılmayan Aydın Özcan'a ait olabileceği değerlendirildi.