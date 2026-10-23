Ezber bozan çekim: Sason yaylaları huzur ortamında doğal stüdyoya dönüştü

Köy halkının yoğun ilgisi bizi çok mutlu etti. İnanılmaz ikramlarda bulundular. Bu da bizi çok mutlu etti. Buradaki çekimlerimizi modacı Fırat Kaplan'ın kıyafetleriyle yaptık. Hem de Batmanlı fotoğrafçı arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Doğu ve Güneydoğu'ya insanlarımızın biraz ön yargısı var. Bunu da kırabilmek adına bu bölgelerimizin ne kadar güvenli olduğunu göstermek istiyoruz. Bu eşsiz doğayı görmek için de tüm halkımızı buraya davet ediyorum" dedi.