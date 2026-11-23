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Vatandaşlar, Batman Barajı'ndan olası su tahliyesine karşı uyarıldı.

Kontrollü su tahliyesi yapılabilir

Valilikten yapılan açıklamada, baraj havzalarına son dönemlerde etkili olan yoğun yağışlar sonucu gelen yüksek akımlar nedeniyle, gerekli görülmesi halinde DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kontrollü su tahliyesi gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Nehir yataklarına yaklaşılmaması gerekiyor

Vatandaşların, muhtemel su tahliyeleri sırasında can ve mal güvenliğinin korunması için nehir yataklarına yaklaşmaması, su seviyelerinde yaşanabilecek ani yükselmelere karşı da dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, özellikle nehir yatakları çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların, tarım alanı ile iş yeri sahiplerinin gerekli tedbirleri alması gerektiği bildirildi.

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Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından kış mevsimi boyunca Batman Çayı yatağında suya girmesi, balık avlaması, araç giriş çıkışları tehlikeli ve yasaktır. Olası tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybı yaşanmaması ve olumsuzlukların önlenmesi amacıyla vatandaşlarımızın yapılan uyarılara hassasiyetle riayet etmeleri önemle duyurulur."

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