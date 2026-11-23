Alkollü sürücü dere yatağına uçtu: 350 bin TL ceza uygulandı

Bursa’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına savruldu. Çalılara çarparak duran araç suya düşmekten son anda kurtulurken, sürücünün alkolmetreye üflemeyi reddettiği belirlendi. Daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan sürücüye toplam 350 bin TL idari para cezası kesildi, ehliyetine 5 yıl daha el konuldu.