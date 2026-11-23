Bursa'da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak, kent merkezinde günlük yaşamı adeta felç etti.
Rögarların taşması nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı metro istasyonları da su altında kaldı.
Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde rögarların taşmasıyla yollar göle dönünce sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tentelerine, bina girişlerine ve kapalı alanlara sığındı.
Bazı vatandaşların koşarak yağmurdan kaçmaya çalıştığı kent merkezinde hareketli anlar yaşandı.
Toplu ulaşım noktaları da şiddetli yağıştan nasibini aldı. Bazı metro istasyonlarının su altında kaldığı anlar kameralara yansıdı.
Vatandaşlar, metro girişlerinde ve istasyon içerisinde oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.
Öte yandan peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
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