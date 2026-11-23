Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu.
İptallerin Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsadığı BUDO'nun açıklamasında yer aldı.
İptal edilen seferler listelendi
İptal edilen seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08:00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13:00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
16:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
19:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.