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Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Sürücüye toplam 350 bin TL para cezası uygulandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Akhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Salih İbrahim Ç. yönetimindeki 16 AOM 244 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına savruldu. Çalılara çarparak duran otomobil, suya düşmekten son anda kurtuldu.

Alkolmetreye üflemeyi reddetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alkol testi yapmak istemesi üzerine sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddetti. Yapılan incelemede Salih İbrahim Ç.’nin daha önce 2 kez alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu belirlendi.

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Toplamda 350 bin lira ceza

Sürücüye alkol testini reddetmekten 150 bin lira, ehliyetine el konulmasına rağmen araç kullanmaktan 200 bin lira olmak üzere toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine ayrıca 5 yıl süreyle el konuldu.

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