Bursa semalarında sabah saatlerinde görülen UFO görünümlü mercek bulutları, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçelerinden görülebilen bulut, bir süre bozulmadan kalarak görenlerin ilgisini çekti.
Cep telefonlarıyla kaydedildi
Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti. Sabah saatlerinde oluşan bulut, şafak vaktinde gökyüzündeki kızıllıkla birleşince ortaya görsel bir şölen çıktı.
Mercek bulutları, Bursa'nın simgelerinden olan Timsah Arena ile de görüntülendi. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler, sanal medyada büyük ilgi gördü.
Mercek bulutları nasıl oluşuyor?
Halk tabiriyle UFO görünümlü olarak anılan bu bulutlara Lenticular ya da Mercek bulutları deniyor. Kuvvetli rüzgar ve rüzgar hızının yükseklikle değiştiği şartlarda ortaya çıkıyorlar.
Bursa'da yüksekte artan rüzgar ve yerde kuvvetli lodos esmesi, bulutların oluşması için uygun ortamı sağladı.
Bursa'da görülen altocumulus lenticularis (merceksi) bulut kümesi, genellikle dağ ve tepe gibi yüksek engebelerin üzerinde rüzgarın dalga hareketleri yapması sonucu oluşan orta seviyeli bir bulut türü olarak biliniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.
Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulut, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülebiliyor.
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