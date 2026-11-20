Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

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Bursa semalarında sabah saatlerinde görülen UFO görünümlü mercek bulutları, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

IHA Bursa semalarında şafak vaktinde UFO görünümlü mercek bulutları oluştu; bulutlar Timsah Arena'nın üzerinde de görüntülendi.

Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçelerinden görülebilen bulut, bir süre bozulmadan kalarak görenlerin ilgisini çekti.

IHA Bursa'da sabah saatlerinde kızıllıkla birleşen, UFO görünümlü mercek bulutları gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Cep telefonlarıyla kaydedildi

Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti. Sabah saatlerinde oluşan bulut, şafak vaktinde gökyüzündeki kızıllıkla birleşince ortaya görsel bir şölen çıktı.

IHA Bursa semalarında şafak vaktinde UFO görünümlü mercek bulutları oluştu; bulutlar Timsah Arena üzerinde de görüntülendi

Mercek bulutları, Bursa'nın simgelerinden olan Timsah Arena ile de görüntülendi. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

IHA Bursa'da şafak vaktinde kızıllıkla birleşen, UFO görünümlü mercek bulutları gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler, sanal medyada büyük ilgi gördü.

IHA Bursa'da şafak vaktinde kızıllıkla birleşen, UFO görünümlü mercek bulutları gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Mercek bulutları nasıl oluşuyor?

Halk tabiriyle UFO görünümlü olarak anılan bu bulutlara Lenticular ya da Mercek bulutları deniyor. Kuvvetli rüzgar ve rüzgar hızının yükseklikle değiştiği şartlarda ortaya çıkıyorlar.

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Bursa'da yüksekte artan rüzgar ve yerde kuvvetli lodos esmesi, bulutların oluşması için uygun ortamı sağladı.

Bursa'da görülen altocumulus lenticularis (merceksi) bulut kümesi, genellikle dağ ve tepe gibi yüksek engebelerin üzerinde rüzgarın dalga hareketleri yapması sonucu oluşan orta seviyeli bir bulut türü olarak biliniyor.

IHA Bursa'da sabah saatlerinde gökyüzünde UFO görünümlü mercek bulutları oluştu; bulutlar şafaktaki kızıllıkla birleşerek Timsah Arena üzerinden görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulut, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülebiliyor.

IHA Bursa'da rüzgarın dalga hareketiyle oluşan UFO görünümlü mercek bulutları, şafak vaktindeki kızıllıkla birlikte gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

IHA Bursa'da şafak vaktinde kızıllıkla birleşen, UFO görünümlü mercek bulutları gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu

IHA Bursa semalarında şafak vaktinde kızıllıkla birleşen UFO görünümlü mercek bulutları, kent trafiğinin üzerinde görsel bir şölen oluşturdu.

IHA Bursa semalarında şafak vaktinde ortaya çıkan UFO görünümlü mercek bulutları, kızıllıkla birleşerek görsel bir şölen oluşturdu.

IHA Bursa'da şafak vaktinde gökyüzünde UFO görünümlü mercek bulutları oluştu; bulutlar, kuvvetli lodos ve yükselen rüzgarın etkisiyle Bursa semalarında görsel bir şölen yarattı.

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