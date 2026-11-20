Karaborsa kul hakkıdır!

İslâm, ticari hayatta yalnızca bireyin kazancını değil, toplumun huzurunu ve adalet dengesini de gözetir. Stokçuluk, karaborsacılık ve haksız fiyat artışları ise insanların zorunlu ihtiyaçlarını istismar ederek toplumsal dengeyi bozan ağır bir kul hakkı ihlali olarak değerlendirilir. NEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Altıntaş yazdı.