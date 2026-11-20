Bursa semalarında mercek bulutu görüldü. Bulut, Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçelerinden görülebildi.Birçok kişi cep telefonlarıyla kaydettiBir süre bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.Mercek bulutları nasıl oluşuyor?Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor.Aynı bilgiye göre bu bulutlar, engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.UFO'ya benzeyen bulut her coğrafyada görülebiliyorOrografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulut, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülebiliyor.
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