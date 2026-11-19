Hayra Vesile Vakfı olarak Gazze’de yürüttükleri çalışmalara değinen Ceylan, “

Biz bu umudu yaşatmak için sahadayız. Gazzelilerin en yalnız hissettiği bu zamanlarda bir yardım ile tekrar onları hayata bağlamak ve umutla ayakta tutmak için canla başla çalışıyoruz. Özellikle kış mevsimi çok büyük bir imtihan . Kışın yağmur ve soğuğuyla mücadele eden ailelere barınma imkânı sağlıyor, açlıkla mücadele eden çocuklara ve yaşlılara sıcak yemek ulaştırıyoruz. Kurban kesimleri gerçekleştirerek etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor, kışlık montlarla minik yavrularımızı soğuktan korumaya çalışıyoruz. Temiz su tankerlerimizle ihtiyaç sahibi bölgelere ulaşarak su ve hijyen gibi en temel insani ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlıyoruz”