Hayra Vesile Vakfı Başkanı Avukat Ali Ceylan, Gazze halkının izole ederek, çaresizliğe ve umutsuzluğa mahkûm edilmesinin İsrail’in işgal politikasının önemli bir parçası olduğunu belirterek,
“Gazze halkını dünyadan koparmak, yalnızlık karanlığında umutsuzluğa sürüklemek ve böylece işgal ve soykırım politikalarına karşı direncini kırmak isteyenlerin karşısında en büyük güç, Türk halkının Gazzeli kardeşlerine ulaştırdığı yardımlardır. Gazze’yi unutmamak ve unutturmamak, bu onurlu halka bir lütüf değil bizim üstümüze düşen tarihi ve insani bir vazifedir”ifadelerini kullandı.
Hayra Vesile Vakfı olarak Gazze’de yürüttükleri çalışmalara değinen Ceylan, “
Biz bu umudu yaşatmak için sahadayız. Gazzelilerin en yalnız hissettiği bu zamanlarda bir yardım ile tekrar onları hayata bağlamak ve umutla ayakta tutmak için canla başla çalışıyoruz. Özellikle kış mevsimi çok büyük bir imtihan . Kışın yağmur ve soğuğuyla mücadele eden ailelere barınma imkânı sağlıyor, açlıkla mücadele eden çocuklara ve yaşlılara sıcak yemek ulaştırıyoruz. Kurban kesimleri gerçekleştirerek etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor, kışlık montlarla minik yavrularımızı soğuktan korumaya çalışıyoruz. Temiz su tankerlerimizle ihtiyaç sahibi bölgelere ulaşarak su ve hijyen gibi en temel insani ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlıyoruz”dedi.
Yapılan yardımların maddi ihtiyaçların çok ötesinde manevi bir kalkan olduğunu vurgulayan Ceylan, “
Ulaştırdığımız her sıcak yemek, kurduğumuz her barınak, dağıttığımız her mont ve ulaştırdığımız her damla temiz su, Gazzeli kardeşlerimize verilen bir mesajdır: Yalnız değilsiniz! Bu yardımlar onların yalnızca hayatta kalmalarına değil, insanlık onurlarını, kimliklerini ve yarınlara dair umutlarını korumalarına da hizmet etmektedir. Çünkü Gazze’nin mücadelesi yalnızca topraklarını değil, insanlığın vicdanını ve insan onurunu da savunma mücadelesidir” diye konuştu.
Vatandaşlara dayanışma çağrısında bulunan Ceylan,
“Herkesi Gazze için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Var ise durumumuz bir bağış yaparak, gücümüz yeterse dilimizle her mecliste Gazze’yi anlatarak, hatta sosyal medyada belki bir haber, belki bir yardım kampanyası, hatta tek bir fotoğraf paylaşarak bu dayanışmayı devam ettirebilir ayakta tutabiliriz. Ama Hepsinden önemlisi, dualarımızda Gazzeli kardeşlerimizi unutmayalım; onların ihtiyaçlarının giderilmesini, zorluklarının kolaylaştırılmasını ve bu ağır şartlardan en yakın vakitte selametle çıkmalarını niyaz edelim"dedi.
Hayra Vesile Vakfı İsrail'in Gazze operasyonlarının başından beri Gazze’de umudu yaşatmaya, yaraları sarmaya devam ediyor. Siz de desteklerinizle bu iyilik zincirinin bir halkası olun. Unutmayın, Gazze’yi unutmak, Gazze’yi kaybetmek demektir. Gazze’yi unutma, Gazze’yi unutturma!”
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