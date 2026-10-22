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Bir su kuyusuyla başlayan hikâye: Hayra Vesile’nin dünyayı değiştirme hedefi

Bir su kuyusuyla başlayan hikâye: Hayra Vesile’nin dünyayı değiştirme hedefi

22:13, 22/10/2026, Perşembe
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Bir su kuyusuyla başlayan hikâye: Hayra Vesile’nin dünyayı değiştirme hedefi
Hayra Vesile Vakfı, Türkiye’nin vakıf kültürüne yeni bir yaklaşım sergiliyor.

Babasının vefatının ardından çıktığı yolculukta tanık olduğu bir gerçek, bugün Afrika’dan Asya’ya binlerce insanın hayatına dokunan Hayra Vesile Vakfı’nın kuruluşuna vesile oldu. Geleneksel Vakıf anlayışınının sürdürülebilir projelerle birleşerek kalıcı değişimler oluşturduğu serüven 2019’dan beri devam ediyor.

Ali Ceylan’ın hayatı, 23 yaşında babasının kanser olduğunu öğrenmesiyle tamamen değişti. İki yıl süren hastalık sürecinde ailesine destek olan Ceylan, babasının vefatının ardından modern hayatın gidişatını ve insan olarak sorumluluklarını yeniden düşünmeye başladı. Bu dönemde üç ilke, hayatının merkezine yerleşti: iyiliği ertelememek, insanlığı tek bir aile olarak görmek ve sevginin fedakârlıkla anlam kazandığını unutmamak.

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Afrika’da insani projeler yapan bir kurumda hukuki süreçlerinde görev alan Ceylan, bu projeleri yerinde görmek için bölgeye gitmeye karar verdi. Bir sağlık merkezinde çocukların kirli su kaynakları nedeniyle hastalandığına ve bazılarının hayatını kaybettiğine tanık oldu. Kuraklık döneminde kadınların ve çocukların, kumları kazarak buldukları bulanık suları içmek zorunda kaldıklarına ilk elden tanıklık etti.

Bu deneyim, temiz suya erişimin yalnızca bir ihtiyaç değil, yaşamı, eğitimi ve ekonomik geleceği belirleyen temel bir mesele olduğunu gösterdi. Türkiye’ye döndüğünde yaşadıklarını ailesi ve yakın çevresi ile paylaşan Ceylan, topladığı yardımlarla ziyaret ettiği köye bir su kuyusu açtırdı. Birkaç kişinin ortak çabasıyla başlayan bu girişim, zamanla Hayra Vesile Vakfı’na dönüştü.

Türkiye’nin vakıf kültürüne yeni bir yaklaşım

Hayra Vesile, bugün 200 binden fazla insanın hayatına dokundu. Vakfın hedefi, önümüzdeki 10 yılda bu sayıyı 1 milyona çıkarmak.

Ancak Vakfın amacı yalnızca anlık acil yardım ihtiyaçlarını karşılamak değil, yarın aynı ihtiyacın yeniden ortaya çıkmasını önleyecek koşulları da oluşturmak. Temiz suya kavuşan çocukların okula gidebilmesi, kadınların su taşımak yerine üretime zaman ayırabilmesi ve ailelerin hastalıklarla mücadele etmek için harcadıkları kaynakları farklı ihtiyaçlarına yönlendirebilmesi, bu yaklaşımın temelini oluşturuyor.

Bu anlayış, Nijerya’da yürütülen meslek edindirme projesinde de kendini gösteriyor. Hayra Vesile, 18-21 yaş arasındaki yetim genç kadınlara elektronik cihaz tamiri eğitimi veriyor. İlk programdaki 20 kişilik kontenjana 1.200 başvuru yapılması, projeye duyulan ilgiyi ortaya koydu. Eğitimlerini tamamlayan genç kızlara tamir kitleri sağlanması ve vakfın oluşturduğu kooperatif modeli kapsamında faaliyet gösteren atölyede çalışma imkânı sunulması planlanıyor. Böylece tek seferlik maddi desteğin yerini meslek, istihdam ve düzenli gelir hedefi sağlayabilecek.

Güven ve şeffaflık temel öncelik

Türkiye’nin güçlü bir yardımlaşma geleneği bulunmasına rağmen bağışların nasıl kullanıldığı, yardım kuruluşlarına duyulan güven açısından önemini koruyor. Hayra Vesile Vakfı bu nedenle projelerinin GPS koordinatlarına kadar bağışçıları ile paylaşıyor. internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında ise yapılan tüm projeler görseller ile belgeleniyor. Bağışçıların emanetlerinin en doğru şekilde yerine ulaşması Vakfın ana hedefleri arasında.

Türk Bayrağı hem göklerde hem Kalplerde

Son 20 yılda Türkiye TİKA, AFAD, Türk Kızılay, YTB ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi devlet kurumları ile milyonlarca insana ulaşırken sivil toplum kurumları da bu yardım köprüsünün bir ayağını oluşturuyor. Hayra Vesile Vakfı bu köprünün taşlarından birini oluşturuyor. Hedef çok net Türk bayrağının 7 kıtada ve 7 milyarın gönlünde dalgalanması.

Ali Ceylan’ın (bir kişinin) kişisel bir dönüşümle başlayan hikâyesi, bugün bağışçıların ve gönüllülerin katkısıyla büyüyen bir iyilik hareketine dönüştü. Hayra Vesile’nin uzun vadeli hedefi ise yalnızca daha fazla insana ulaşmak değil; insanların kendi geleceklerini kurabilecekleri imkânlara kavuşmasına katkı sunmak. vakfın temel düşüncesini özetliyor: İyilik, yalnızca bir ihtiyacı gidermek değil, hayatları kalıcı biçimde değiştirecek hayırlara vesile olmaktır.

Başlıklar :Hayra Vesile VakfıAli CeylanAfrika
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Yeni Şafak
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