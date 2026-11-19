Yüzde 30’luk zam formülünde net 36.498,15 TL hesabı

Mevcut durumda 33 bin TL seviyesinde bulunan brüt asgari ücret üzerinden yüzde 30’luk bir artış öngörüsünde bulunan Karakaş, gelir vergisi ile damga vergisi istisnasının yeni yılda da sürdürüleceğine dikkat çekti. Karakaş, yasal kesintilerin ardından ortaya çıkacak net rakamı şu sözlerle hesapladı:





"Aralık ayına geldiğimiz zaman bütün yaptığımız analizlere göre asgari ücretin bugün itibarıyla baktığımız zaman brüt 33.000 TL. Bunun 42.939 TL olacağını söyleyebiliriz; brüt, brütten bahsediyorum. Yine hükümet gelir vergisi ve damga vergisi almayacak. Sadece SGK, işsizlik sigortası primini de düşürdüğümüz zaman asgari ücretin 36.498,15 TL yani yüzde 30'luk bir artış bekliyoruz."





Bu analize göre brüt asgari ücretin 42 bin 900 TL bandının üzerine çıkması durumunda, SGK ve işsizlik sigortası primlerinin düşülmesiyle çalışanın eline geçecek net tutar 36.498,15 TL olacak.