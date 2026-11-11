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En düşük emekli maaşı için 3 farklı zam ihtimali: Refah payı, seyyanen artış ve enflasyon farkı hesabı

15:06, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ocak 2027'de yapılacak maaş artışları için enflasyon beklentileri üzerinden yeni hesaplamalar gündeme geldi. Emekliler ve memurlar, yeni yılda alacakları zamlı maaşları öğrenmek için açıklanan tahminleri yakından takip ediyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz, 6 aylık enflasyonun yüzde 10,08 seviyesinde gerçekleşebileceğini belirterek bu beklentiye göre oluşabilecek maaş tutarlarını paylaştı. Yılmaz'ın hesabında en düşük emekli aylığı 25 bin 926 TL, en düşük memur maaşı ise 71 bin 495 TL olarak öne çıktı. Açıklanan rakamlar, yeni yıl zammı öncesinde emekli ve memurların gelir beklentilerine ilişkin önemli bir gösterge oluşturdu. Bununla birlikte tahmini tutarların kesinleşmesi için enflasyon verilerinin tamamlanması ve resmi zam oranlarının açıklanması gerekiyor. Peki, Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Emekli ve memurların Ocak 2027 maaş zammına ilişkin beklentileri gündemdeki yerini koruyor. Yeni yıl öncesinde maaş artışının hangi seviyede gerçekleşeceği merak edilirken SGK uzmanı Emin Yılmaz'dan dikkat çeken bir hesaplama geldi. Yılmaz, 6 aylık enflasyonun yüzde 10,08 olabileceğini öngörerek bu oran üzerinden en düşük emekli aylığı ve memur maaşına ilişkin tahminlerini paylaştı. Hesaplamaya göre en düşük emekli aylığının 25 bin 926 TL'ye, en düşük memur maaşının da 71 bin 495 TL'ye ulaşabileceği belirtildi. Söz konusu rakamlar, Ocak ayında yapılacak artışı bekleyen milyonlarca kişinin ilgisini çekti. Ancak kesin zam oranı ve maaş tutarları, açıklanacak enflasyon verileri ve yapılacak resmi düzenlemelerle netleşecek. Peki, yeni yılda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

OCAK 2027 ZAMMI İÇİN YENİ HESAP! EMEKLİ, MEMUR VE ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞI DEĞİŞİYOR

2027 yılına yaklaşılırken milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Yeni yıl zammına ilişkin hesaplamalarda yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri ve beklentiler belirleyici olurken, refah payı ve seyyanen zam seçenekleri de gündemdeki yerini koruyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz'ın değerlendirdiği senaryolarda 6 aylık enflasyon artışının yüzde 10,08 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, farklı zam oranlarına göre yeni maaş tutarları da hesaplandı.

6 AYLIK ENFLASYON ZAMMI YÜZDE 10,08 OLARAK HESAPLANDI

Ocak 2027 maaş artışlarına ilişkin tahminlerde temmuz, ağustos ve eylül aylarında açıklanan kesinleşmiş enflasyon rakamları ile yılın son üç ayına yönelik beklentiler birlikte değerlendiriliyor. Yapılan hesaplamalara göre temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık kümülatif enflasyon artışının yüzde 10,08 düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu oranın gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında temel alınacak zam oranı da bu seviyeye ulaşacak. Memur ve memur emeklilerinin artışı ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı üzerinden belirlenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN OCAK 2027 MAAŞ HESABI

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesaplamaları üzerinden memur ve memur emeklileri için yeni maaş senaryoları oluşturuldu. Yüzde 10,08 artış varsayımına göre paylaşılan hesaplamalarda mevcut maaşlar ile ocak ayında ulaşılması beklenen tutarlar şöyle sıralandı:

* Memur emeklisi: 31 bin 526 TL olan mevcut aylığın 34 bin 54 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

* Bekar memur: 66 bin 187 TL olan maaşın 71 bin 495 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor.

* Evli memur: 70 bin 257 TL olan maaşın 75 bin 891 TL seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Bu tutarlar, paylaşılan zam varsayımına göre hazırlanan hesaplamaları yansıtıyor. Memur maaşlarına uygulanacak kesin artış, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 5 BİN TL SEYYANEN ZAM İHTİMALİ

En düşük emekli aylığı için yalnızca enflasyon zammı değil, ilave ödeme seçenekleri de değerlendiriliyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10,08 oranında artış uygulanması halinde maaşın yaklaşık 25 bin 926 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Bunun yanında bütün emeklilere 5 bin TL tutarında seyyanen zam yapılması ihtimali de gündemdeki alternatifler arasında bulunuyor. Böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde emeklilerin maaşlarına enflasyon artışından bağımsız olarak sabit tutarda ilave ödeme yansıtılması söz konusu olacak.

REFAH PAYI EKLENİRSE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Emekli maaşlarında refah payı uygulanması halinde farklı zam oranlarına göre yeni aylık hesaplamaları da yapılıyor. Yüzde 10,08'lik enflasyon artışına ilave refah payı eklenmesiyle ortaya çıkan senaryolar şöyle:

* Yüzde 15 toplam zam: 27 bin 84 TL

* Yüzde 20 toplam zam: 28 bin 262 TL

* Yüzde 25 toplam zam: 29 bin 440 TL

* Yüzde 30 toplam zam: 30 bin 617 TL

Bu hesaplamalarda refah payının yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15 veya yüzde 20 olarak uygulanması ihtimalleri ele alınıyor. Böylece en düşük emekli aylığının 30 bin TL seviyesini aşması da yüksek oranlı zam senaryoları arasında yer alıyor.

Ancak en düşük emekli aylığının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Kök aylığa uygulanacak enflasyon zammı ile taban aylıkta yapılacak artışın aynı işlem olmadığı dikkate alınmalı.

3600 VE 9000 PRİM GÜNÜNE GÖRE KADEMELİ ZAM MODELİ

Emekli maaşlarına yönelik değerlendirmelerde bütün emeklilere aynı oranda ilave ödeme yapılması yerine, prim gün sayısına göre farklılaştırılmış bir sistem de tartışılıyor.

Bu kapsamda 3 bin 600 gün prim ödeyenlerle 9 bin gün ve üzerinde prim ödeyenlerin ayrı gruplarda değerlendirilmesi seçenekler arasında bulunuyor. Taban aylıktan yüksek maaş alanlara kadar farklı basamaklar oluşturulması ve prim süresine göre kademeli artış yapılması da gündeme gelen modellerden biri.

Çalışan ve çalışmayan emeklilerin farklı kategorilerde ele alınması ile hane gelirinin dikkate alındığı vatandaşlık maaşı modeli de sosyal destek ve gelir düzenlemeleri kapsamında tartışılan başlıklar arasında yer alıyor.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25 VE YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU

Ocak ayında maaş artışı bekleyen bir diğer kesim ise asgari ücretliler. Yıl sonu enflasyon beklentileri ve ekonomik göstergeler üzerinden yapılan değerlendirmelerde 2027 yılı asgari ücret artışı için yüzde 25 ile yüzde 30 aralığı öne çıkıyor.

Bu iki zam ihtimaline göre hesaplanan net ve brüt asgari ücret tutarları şöyle:

* Yüzde 25 zam: Net 35 bin 84 TL, brüt 41 bin 287 TL

* Yüzde 30 zam: Net 36 bin 458 TL, brüt 42 bin 939 TL

Diğer artış seçeneklerine göre net asgari ücretin ulaşabileceği tutarlar ise şu şekilde hesaplanıyor:

* Yüzde 21 zam: 33 bin 971 TL

* Yüzde 35 zam: 37 bin 901 TL

* Yüzde 40 zam: 39 bin 305 TL

Yüzde 25 ve yüzde 30 artış ihtimalleri öne çıksa da yeni asgari ücret için nihai karar henüz verilmiş değil. Kesin tutar, yapılacak görüşmelerin ve resmi açıklamanın ardından belli olacak.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ İŞVERENE MALİYETİ DE HESAPLANDI

Asgari ücrette yapılacak artış yalnızca çalışanların eline geçecek net tutarı değil, işverenlerin toplam maliyetini de değiştirecek. SGK prim teşvikleri ve sektörlere göre farklılaşan maliyet hesaplamalarında yüzde 25 ve yüzde 30 zam senaryoları ayrı ayrı ele alınıyor.

Yüzde 25 zam senaryosunda:

* İmalat sektöründe toplam maliyet: 49 bin 28 TL

* Hizmet ve diğer sektörlerde toplam maliyet: 50 bin 267 TL

* SGK borcu nedeniyle teşvikten yararlanamayan işverenlerde maliyet: 51 bin 93 TL

Yüzde 30 zam senaryosunda:

* İmalat sektöründe toplam maliyet: 50 bin 990 TL

* Hizmet sektöründe toplam maliyet: 52 bin 278 TL

* SGK borcu nedeniyle teşvikten yararlanamayan işverenlerde maliyet: 53 bin 137 TL

OCAK 2027 MAAŞ ZAMLARINDA GÖZLER YIL SONU VERİLERİNDE

Memur, emekli ve asgari ücretlilerin yeni yılda alacağı maaşlar için farklı oranlar üzerinden hesaplamalar sürüyor. Emeklilerde enflasyon artışına ek refah payı veya seyyanen zam seçenekleri, memurlarda toplu sözleşme ve enflasyon farkı, asgari ücrette ise yıl sonu ekonomik göstergeleri belirleyici olacak.

Yüzde 10,08'lik 6 aylık enflasyon beklentisi ve asgari ücrette yüzde 25-30 zam ihtimalleri, ocak ayı öncesinde öne çıkan senaryolar arasında bulunuyor. Ancak emekliye ek ödeme, refah payı, seyyanen zam ve yeni asgari ücret konusunda kesinleşmiş oranlar için resmi kararların açıklanması bekleniyor.

Başlıklar :emeklien düşük emekli maaşırefah payıseyyanen artışenflasyon farkı
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En düşük emekli maaşı için 3 farklı zam ihtimali: Refah payı, seyyanen artış ve enflasyon farkı hesabı

Emekli ve memurların Ocak 2027 maaş zammına ilişkin beklentileri gündemdeki yerini koruyor. Yeni yıl öncesinde maaş artışının hangi seviyede gerçekleşeceği merak edilirken SGK uzmanı Emin Yılmaz'dan dikkat çeken bir hesaplama geldi. Yılmaz, 6 aylık enflasyonun yüzde 10,08 olabileceğini öngörerek bu oran üzerinden en düşük emekli aylığı ve memur maaşına ilişkin tahminlerini paylaştı. Hesaplamaya göre en düşük emekli aylığının 25 bin 926 TL'ye, en düşük memur maaşının da 71 bin 495 TL'ye ulaşabileceği belirtildi. Söz konusu rakamlar, Ocak ayında yapılacak artışı bekleyen milyonlarca kişinin ilgisini çekti. Ancak kesin zam oranı ve maaş tutarları, açıklanacak enflasyon verileri ve yapılacak resmi düzenlemelerle netleşecek. Peki, yeni yılda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

OCAK 2027 ZAMMI İÇİN YENİ HESAP! EMEKLİ, MEMUR VE ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞI DEĞİŞİYOR

2027 yılına yaklaşılırken milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Yeni yıl zammına ilişkin hesaplamalarda yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri ve beklentiler belirleyici olurken, refah payı ve seyyanen zam seçenekleri de gündemdeki yerini koruyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz'ın değerlendirdiği senaryolarda 6 aylık enflasyon artışının yüzde 10,08 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, farklı zam oranlarına göre yeni maaş tutarları da hesaplandı.

6 AYLIK ENFLASYON ZAMMI YÜZDE 10,08 OLARAK HESAPLANDI

Ocak 2027 maaş artışlarına ilişkin tahminlerde temmuz, ağustos ve eylül aylarında açıklanan kesinleşmiş enflasyon rakamları ile yılın son üç ayına yönelik beklentiler birlikte değerlendiriliyor. Yapılan hesaplamalara göre temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık kümülatif enflasyon artışının yüzde 10,08 düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu oranın gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında temel alınacak zam oranı da bu seviyeye ulaşacak. Memur ve memur emeklilerinin artışı ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı üzerinden belirlenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN OCAK 2027 MAAŞ HESABI

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesaplamaları üzerinden memur ve memur emeklileri için yeni maaş senaryoları oluşturuldu. Yüzde 10,08 artış varsayımına göre paylaşılan hesaplamalarda mevcut maaşlar ile ocak ayında ulaşılması beklenen tutarlar şöyle sıralandı:

* Memur emeklisi: 31 bin 526 TL olan mevcut aylığın 34 bin 54 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

* Bekar memur: 66 bin 187 TL olan maaşın 71 bin 495 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor.

* Evli memur: 70 bin 257 TL olan maaşın 75 bin 891 TL seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Bu tutarlar, paylaşılan zam varsayımına göre hazırlanan hesaplamaları yansıtıyor. Memur maaşlarına uygulanacak kesin artış, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 5 BİN TL SEYYANEN ZAM İHTİMALİ

En düşük emekli aylığı için yalnızca enflasyon zammı değil, ilave ödeme seçenekleri de değerlendiriliyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10,08 oranında artış uygulanması halinde maaşın yaklaşık 25 bin 926 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Bunun yanında bütün emeklilere 5 bin TL tutarında seyyanen zam yapılması ihtimali de gündemdeki alternatifler arasında bulunuyor. Böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde emeklilerin maaşlarına enflasyon artışından bağımsız olarak sabit tutarda ilave ödeme yansıtılması söz konusu olacak.

REFAH PAYI EKLENİRSE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Emekli maaşlarında refah payı uygulanması halinde farklı zam oranlarına göre yeni aylık hesaplamaları da yapılıyor. Yüzde 10,08'lik enflasyon artışına ilave refah payı eklenmesiyle ortaya çıkan senaryolar şöyle:

* Yüzde 15 toplam zam: 27 bin 84 TL

* Yüzde 20 toplam zam: 28 bin 262 TL

* Yüzde 25 toplam zam: 29 bin 440 TL

* Yüzde 30 toplam zam: 30 bin 617 TL

Bu hesaplamalarda refah payının yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15 veya yüzde 20 olarak uygulanması ihtimalleri ele alınıyor. Böylece en düşük emekli aylığının 30 bin TL seviyesini aşması da yüksek oranlı zam senaryoları arasında yer alıyor.

Ancak en düşük emekli aylığının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Kök aylığa uygulanacak enflasyon zammı ile taban aylıkta yapılacak artışın aynı işlem olmadığı dikkate alınmalı.

3600 VE 9000 PRİM GÜNÜNE GÖRE KADEMELİ ZAM MODELİ

Emekli maaşlarına yönelik değerlendirmelerde bütün emeklilere aynı oranda ilave ödeme yapılması yerine, prim gün sayısına göre farklılaştırılmış bir sistem de tartışılıyor.

Bu kapsamda 3 bin 600 gün prim ödeyenlerle 9 bin gün ve üzerinde prim ödeyenlerin ayrı gruplarda değerlendirilmesi seçenekler arasında bulunuyor. Taban aylıktan yüksek maaş alanlara kadar farklı basamaklar oluşturulması ve prim süresine göre kademeli artış yapılması da gündeme gelen modellerden biri.

Çalışan ve çalışmayan emeklilerin farklı kategorilerde ele alınması ile hane gelirinin dikkate alındığı vatandaşlık maaşı modeli de sosyal destek ve gelir düzenlemeleri kapsamında tartışılan başlıklar arasında yer alıyor.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25 VE YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU

Ocak ayında maaş artışı bekleyen bir diğer kesim ise asgari ücretliler. Yıl sonu enflasyon beklentileri ve ekonomik göstergeler üzerinden yapılan değerlendirmelerde 2027 yılı asgari ücret artışı için yüzde 25 ile yüzde 30 aralığı öne çıkıyor.

Bu iki zam ihtimaline göre hesaplanan net ve brüt asgari ücret tutarları şöyle:

* Yüzde 25 zam: Net 35 bin 84 TL, brüt 41 bin 287 TL

* Yüzde 30 zam: Net 36 bin 458 TL, brüt 42 bin 939 TL

Diğer artış seçeneklerine göre net asgari ücretin ulaşabileceği tutarlar ise şu şekilde hesaplanıyor:

* Yüzde 21 zam: 33 bin 971 TL

* Yüzde 35 zam: 37 bin 901 TL

* Yüzde 40 zam: 39 bin 305 TL

Yüzde 25 ve yüzde 30 artış ihtimalleri öne çıksa da yeni asgari ücret için nihai karar henüz verilmiş değil. Kesin tutar, yapılacak görüşmelerin ve resmi açıklamanın ardından belli olacak.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ İŞVERENE MALİYETİ DE HESAPLANDI

Asgari ücrette yapılacak artış yalnızca çalışanların eline geçecek net tutarı değil, işverenlerin toplam maliyetini de değiştirecek. SGK prim teşvikleri ve sektörlere göre farklılaşan maliyet hesaplamalarında yüzde 25 ve yüzde 30 zam senaryoları ayrı ayrı ele alınıyor.

Yüzde 25 zam senaryosunda:

* İmalat sektöründe toplam maliyet: 49 bin 28 TL

* Hizmet ve diğer sektörlerde toplam maliyet: 50 bin 267 TL

* SGK borcu nedeniyle teşvikten yararlanamayan işverenlerde maliyet: 51 bin 93 TL

Yüzde 30 zam senaryosunda:

* İmalat sektöründe toplam maliyet: 50 bin 990 TL

* Hizmet sektöründe toplam maliyet: 52 bin 278 TL

* SGK borcu nedeniyle teşvikten yararlanamayan işverenlerde maliyet: 53 bin 137 TL

OCAK 2027 MAAŞ ZAMLARINDA GÖZLER YIL SONU VERİLERİNDE

Memur, emekli ve asgari ücretlilerin yeni yılda alacağı maaşlar için farklı oranlar üzerinden hesaplamalar sürüyor. Emeklilerde enflasyon artışına ek refah payı veya seyyanen zam seçenekleri, memurlarda toplu sözleşme ve enflasyon farkı, asgari ücrette ise yıl sonu ekonomik göstergeleri belirleyici olacak.

Yüzde 10,08'lik 6 aylık enflasyon beklentisi ve asgari ücrette yüzde 25-30 zam ihtimalleri, ocak ayı öncesinde öne çıkan senaryolar arasında bulunuyor. Ancak emekliye ek ödeme, refah payı, seyyanen zam ve yeni asgari ücret konusunda kesinleşmiş oranlar için resmi kararların açıklanması bekleniyor.

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