En düşük emekli maaşı için 3 farklı zam ihtimali: Refah payı, seyyanen artış ve enflasyon farkı hesabı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN OCAK 2027 MAAŞ HESABI

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesaplamaları üzerinden memur ve memur emeklileri için yeni maaş senaryoları oluşturuldu. Yüzde 10,08 artış varsayımına göre paylaşılan hesaplamalarda mevcut maaşlar ile ocak ayında ulaşılması beklenen tutarlar şöyle sıralandı:

* Memur emeklisi: 31 bin 526 TL olan mevcut aylığın 34 bin 54 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

* Bekar memur: 66 bin 187 TL olan maaşın 71 bin 495 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor.

* Evli memur: 70 bin 257 TL olan maaşın 75 bin 891 TL seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Bu tutarlar, paylaşılan zam varsayımına göre hazırlanan hesaplamaları yansıtıyor. Memur maaşlarına uygulanacak kesin artış, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak.