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Emeklilik için prim tamamlayacaklar dikkat: 31 Aralık’a kadar başvurmayan daha fazla ödeyecek

21:51, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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SGK hizmet borçlanmasıyla eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler için başvuru tarihi, ödenecek tutarın hesaplanmasında belirleyici oluyor. Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmasında 31 Aralık 2026’ya kadar yapılan başvurularda mevcut yılın hesaplama esasları uygulanırken, 2027’de asgari ücretin artması halinde yeni başvuruların maliyeti de yükselebilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında hizmet borçlanması yapmayı planlayan sigortalılar, 31 Aralık 2026’ya kadar başvurmaları halinde borçlanma tutarlarının mevcut yılın hesaplama esaslarına göre belirlenmesini sağlayabilecek. Başvurunun 1 Ocak 2027 veya sonrasında yapılması durumunda ise yeni yılda geçerli olacak tutarlar esas alınacak.


Emeklilik için yaş ve sigortalılık süresini tamamlayan ancak prim günü eksik olan kişileri de ilgilendiren uygulamada, maliyetler asgari ücretteki değişikliklerden etkileniyor. Bu nedenle yeni yılda asgari ücretin yükselmesi, borçlanma için ödenecek bedeli artırabilecek.


Kimler hizmet borçlanması yapabiliyor?

Hizmet borçlanması, mevzuatta belirtilen şartları taşıyan sigortalıların belirli süreleri prim günlerine ekletebilmesine imkân tanıyor. İlgili koşulları karşılayanlar arasında şu gruplar bulunuyor:


- Doğum sonrası süreler için borçlanma hakkı bulunan anneler.


- Askerlik sürelerini borçlanmak isteyen sigortalılar.


- Yurt dışındaki çalışma sürelerini borçlanabilecek vatandaşlar.


- Yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri için borçlanma hakkı bulunanlar.


Borçlanma, prim gününü artırmanın yanında bazı sigortalıların emeklilik tarihini de etkileyebiliyor. Sigorta başlangıcından önceki askerlik süresinin borçlanılması, koşulları karşılayan kişiler için emeklilik tarihinin öne çekilmesini sağlayabiliyor.


Borçlanma tutarı nasıl hesaplanıyor?

Borçlanma hesabında brüt asgari ücret, ödenecek tutarın belirlenmesinde temel ölçütler arasında yer alıyor. 2026 yılında aylık brüt asgari ücret 33 bin 30 lira, günlük brüt asgari ücret ise 1.101 lira olarak uygulanıyor.


Doğum borçlanmasında günlük kazancın yüzde 32’si, askerlik ve yurt dışı borçlanmasında yüzde 45’i üzerinden hesaplama yapılıyor. Toplam ödeme, borçlanılacak gün sayısına göre değişiyor.

Yeni yıldaki maliyet başvuru tarihine bağlı

Borçlanma tutarının belirlenmesinde başvurunun yapıldığı tarih dikkate alınıyor. Bu nedenle 2026 yılı içinde yapılan başvurular ile 2027 yılında yapılacak başvuruların maliyetleri, asgari ücretteki değişikliğe bağlı olarak farklılaşabilecek.


2027 yılı asgari ücretine ilişkin görüşmelerin aralık ayında başlaması bekleniyor. Yeni dönemdeki borçlanma maliyetinin ne kadar değişeceği de uygulanacak asgari ücret ve hesaplama esaslarına bağlı olacak.

Başvurunun ardından ödeme süresi takip edilmeli

SGK, başvurunun ardından borçlanma tutarını hesaplayarak ilgili kişiye bildiriyor. Ödeme işlemleri, kurumun gönderdiği tebligatta belirtilen süre ve koşullar doğrultusunda yapılıyor.


Mevcut yılın hesaplama esaslarından yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihinin yanı sıra kendilerine bildirilen ödeme süresini de takip etmesi gerekiyor.

Başlıklar :emekliliksgksosyal güvenlik kurumuhizmet borçlanması
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Emeklilik için prim tamamlayacaklar dikkat: 31 Aralık’a kadar başvurmayan daha fazla ödeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında hizmet borçlanması yapmayı planlayan sigortalılar, 31 Aralık 2026’ya kadar başvurmaları halinde borçlanma tutarlarının mevcut yılın hesaplama esaslarına göre belirlenmesini sağlayabilecek. Başvurunun 1 Ocak 2027 veya sonrasında yapılması durumunda ise yeni yılda geçerli olacak tutarlar esas alınacak.


Emeklilik için yaş ve sigortalılık süresini tamamlayan ancak prim günü eksik olan kişileri de ilgilendiren uygulamada, maliyetler asgari ücretteki değişikliklerden etkileniyor. Bu nedenle yeni yılda asgari ücretin yükselmesi, borçlanma için ödenecek bedeli artırabilecek.


Kimler hizmet borçlanması yapabiliyor?

Hizmet borçlanması, mevzuatta belirtilen şartları taşıyan sigortalıların belirli süreleri prim günlerine ekletebilmesine imkân tanıyor. İlgili koşulları karşılayanlar arasında şu gruplar bulunuyor:


- Doğum sonrası süreler için borçlanma hakkı bulunan anneler.


- Askerlik sürelerini borçlanmak isteyen sigortalılar.


- Yurt dışındaki çalışma sürelerini borçlanabilecek vatandaşlar.


- Yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri için borçlanma hakkı bulunanlar.


Borçlanma, prim gününü artırmanın yanında bazı sigortalıların emeklilik tarihini de etkileyebiliyor. Sigorta başlangıcından önceki askerlik süresinin borçlanılması, koşulları karşılayan kişiler için emeklilik tarihinin öne çekilmesini sağlayabiliyor.


Borçlanma tutarı nasıl hesaplanıyor?

Borçlanma hesabında brüt asgari ücret, ödenecek tutarın belirlenmesinde temel ölçütler arasında yer alıyor. 2026 yılında aylık brüt asgari ücret 33 bin 30 lira, günlük brüt asgari ücret ise 1.101 lira olarak uygulanıyor.


Doğum borçlanmasında günlük kazancın yüzde 32’si, askerlik ve yurt dışı borçlanmasında yüzde 45’i üzerinden hesaplama yapılıyor. Toplam ödeme, borçlanılacak gün sayısına göre değişiyor.

Yeni yıldaki maliyet başvuru tarihine bağlı

Borçlanma tutarının belirlenmesinde başvurunun yapıldığı tarih dikkate alınıyor. Bu nedenle 2026 yılı içinde yapılan başvurular ile 2027 yılında yapılacak başvuruların maliyetleri, asgari ücretteki değişikliğe bağlı olarak farklılaşabilecek.


2027 yılı asgari ücretine ilişkin görüşmelerin aralık ayında başlaması bekleniyor. Yeni dönemdeki borçlanma maliyetinin ne kadar değişeceği de uygulanacak asgari ücret ve hesaplama esaslarına bağlı olacak.

Başvurunun ardından ödeme süresi takip edilmeli

SGK, başvurunun ardından borçlanma tutarını hesaplayarak ilgili kişiye bildiriyor. Ödeme işlemleri, kurumun gönderdiği tebligatta belirtilen süre ve koşullar doğrultusunda yapılıyor.


Mevcut yılın hesaplama esaslarından yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihinin yanı sıra kendilerine bildirilen ödeme süresini de takip etmesi gerekiyor.

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