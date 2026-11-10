Emeklilik için prim tamamlayacaklar dikkat: 31 Aralık’a kadar başvurmayan daha fazla ödeyecek

Emekliye ek zam müjdesi: Refah payı üzerinden yeni ödeme formülü

Emekli maaşlarına 2027 yılında yapılacak artış için enflasyon verileri üzerinden hesaplamalar sürerken, milyonlarca emeklinin gözü ek ödeme seçeneklerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından emeklilere yönelik ilave ödeme çalışmalarının da devam ettiği belirtiliyor. Gündeme gelen seçenekler arasında seyyanen zam ve refah payı uygulamaları öne çıkıyor. Özellikle refah payı üzerinden ek ödeme yapılmasına yönelik formül, üzerinde durulan alternatiflerden biri olarak dikkat çekiyor. Enflasyon farkına göre belirlenecek yasal artışın yanı sıra ilave bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı, emeklilerin yeni dönem maaş beklentilerini doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda farklı ödeme modelleri değerlendirilirken hangi yöntemin uygulanacağı ve ek ödemenin kapsamının nasıl belirleneceği merak ediliyor. Henüz kesinleşmiş bir ödeme kararı bulunmazken çalışmaların hangi formül üzerinden şekilleneceği yakından takip ediliyor. Peki, emekliye seyyanen zam mı yapılacak, refah payı üzerinden ek ödeme seçeneği nasıl uygulanacak? İşte gündemdeki formüller.