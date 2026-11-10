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Kanserin neden kalbe uğramadığı ortaya çıktı: Bilim adamları sırrını açıkladı

16:24, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Bilim dünyasında heyecanlandıran yeni bir araştırma, kalbin kansere karşı neden diğer organlardan çok daha dirençli olduğunu açıklayabilecek önemli bulgular ortaya koydu. İtalya'da gerçekleştirilen çalışmada, kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyebildiği bir mekanizma keşfetti. Araştırmacılar, bu mekanizmanın merkezinde yer alan proteininin gelecekte yeni kanser tedavilerine kapı aralayabileceğini düşünüyor.

Kalbin doğrudan kendi dokusunda ortaya çıkan birincil kalp kanseri, oldukça nadir görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Başka bir organda oluşan tümörün kalbe yayılmasıyla gelişen kanserlerden farklı olarak birincil kalp kanserinde tümör, doğrudan kalp dokusunda oluşuyor.


Bu hastalığın İngiltere nüfusunun yalnızca yüzde 0,02'sini etkilediği tahmin ediliyor. Üstelik kalpte oluşan tümörlerin yüzde 90'a varan bölümünün iyi huylu olduğu belirtiliyor. Ancak iyi huylu tümörler de aşırı büyüyerek kan akışını engellediğinde hayati tehlikeye neden olabiliyor.


KALP KANSERE KARŞI NEDEN DAHA DİRENÇLİ?

Kalbin kansere karşı dirençli olmasının bilinen nedenlerinden biri, kalp kası hücrelerinin doğumdan kısa süre sonra bölünme faaliyetlerini büyük ölçüde durdurması. Vücudun diğer birçok organında hasarlı ve yaşlanan hücrelerin yenilenmesi için hücre bölünmesi devam ederken kalp kasında bu süreç oldukça sınırlı gerçekleşiyor.


Hücrelerin her bölünmesinde DNA hatalarının ve kansere neden olabilecek mutasyonların ortaya çıkma ihtimali bulunduğundan, kalp kası hücrelerinin nadiren bölünmesi bu organın kanser riskini azaltan faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Leeds Üniversitesi Kardiyovasküler ve Metabolik Tıp Enstitüsü'nden kardiyolog Dr. Klaus Witte de kalp kası hücrelerinin diğer organlardaki hücreler gibi sürekli yenilenmediğine dikkat çekiyor.

KALBİN GÜNDE 100 BİN KEZ ÇALIŞMASI KANSERİ ENGELLİYOR OLABİLİR

İtalya'daki Trieste Üniversitesi'nde yürütülen ve Science dergisinde yayımlanan yeni araştırma, kalbin kansere karşı korunmasında bugüne kadar üzerinde yeterince durulmayan başka bir mekanizmaya işaret etti.


Araştırmaya göre kalbin günde yaklaşık 100 bin kez kasılıp gevşemesi, kanser hücrelerinin gelişimini ve çoğalmasını baskılayabiliyor.

Bilim adamları bu ihtimali sınamak için insan kanser hücrelerini, kalpleri genetik müdahaleyle normalden çok daha yavaş çalışacak şekilde değiştirilen farelere enjekte etti.


Deney sonuçları, kalbin pompalama hızının ve maruz kaldığı mekanik yükün azaltılmasıyla kanser hücrelerinin çoğalmaya başladığını gösterdi. Kalbin çalışma hızı yeniden normal seviyesine getirildiğinde ise kanser hücrelerinin tekrar ölmeye başladığı gözlemlendi.


Bu sonuçlar, kalbin sürekli hareketinin yalnızca kanser hücrelerinin büyümesini fiziksel olarak sınırlandırmadığını, aynı zamanda hücrelerin davranışını etkileyen biyolojik bir mekanizmayı da harekete geçirdiğini ortaya koydu.

KANSER HÜCRELERİNİ DURDURAN NESPRIN-2 PROTEİNİ

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, kalbin mekanik hareketiyle üretimi tetiklenen Nesprin-2 adlı protein oldu.


Araştırmacılar, kalbin kasılıp gevşemesi sırasında oluşan mekanik etkinin Nesprin-2 proteininin üretimini artırdığını belirledi. Bu protein, kanser hücresinin çekirdeğine sinyal göndererek bulunduğu ortamın çoğalmak için uygun olmadığını bildiriyor.


Böylece kanser hücrelerinin bölünme süreci baskılanıyor ve çoğalmalarının önüne geçiliyor.


Kalbin pompalama hareketi yavaşladığında ise Nesprin-2 üretimi azalıyor. Bu durum, kanser hücrelerinin üzerindeki baskının ortadan kalkmasına ve yeniden çoğalabilmelerine zemin hazırlıyor.

YENİ KANSER TEDAVİLERİNİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Science dergisinde yayımlanan araştırma, kalbin kansere karşı direncinin yalnızca kalp kası hücrelerinin sınırlı bölünmesiyle açıklanamayabileceğini gösteriyor. Kalbin mekanik hareketiyle tetiklenen Nesprin-2 proteininin de kanser hücrelerinin çoğalmasını baskılayan önemli bir mekanizmada görev aldığı düşünülüyor.

Başlıklar :kanserkalpBilim Adamlarıaraştırma
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Kanserin neden kalbe uğramadığı ortaya çıktı: Bilim adamları sırrını açıkladı

Kalbin doğrudan kendi dokusunda ortaya çıkan birincil kalp kanseri, oldukça nadir görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Başka bir organda oluşan tümörün kalbe yayılmasıyla gelişen kanserlerden farklı olarak birincil kalp kanserinde tümör, doğrudan kalp dokusunda oluşuyor.


Bu hastalığın İngiltere nüfusunun yalnızca yüzde 0,02'sini etkilediği tahmin ediliyor. Üstelik kalpte oluşan tümörlerin yüzde 90'a varan bölümünün iyi huylu olduğu belirtiliyor. Ancak iyi huylu tümörler de aşırı büyüyerek kan akışını engellediğinde hayati tehlikeye neden olabiliyor.


KALP KANSERE KARŞI NEDEN DAHA DİRENÇLİ?

Kalbin kansere karşı dirençli olmasının bilinen nedenlerinden biri, kalp kası hücrelerinin doğumdan kısa süre sonra bölünme faaliyetlerini büyük ölçüde durdurması. Vücudun diğer birçok organında hasarlı ve yaşlanan hücrelerin yenilenmesi için hücre bölünmesi devam ederken kalp kasında bu süreç oldukça sınırlı gerçekleşiyor.


Hücrelerin her bölünmesinde DNA hatalarının ve kansere neden olabilecek mutasyonların ortaya çıkma ihtimali bulunduğundan, kalp kası hücrelerinin nadiren bölünmesi bu organın kanser riskini azaltan faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Leeds Üniversitesi Kardiyovasküler ve Metabolik Tıp Enstitüsü'nden kardiyolog Dr. Klaus Witte de kalp kası hücrelerinin diğer organlardaki hücreler gibi sürekli yenilenmediğine dikkat çekiyor.

KALBİN GÜNDE 100 BİN KEZ ÇALIŞMASI KANSERİ ENGELLİYOR OLABİLİR

İtalya'daki Trieste Üniversitesi'nde yürütülen ve Science dergisinde yayımlanan yeni araştırma, kalbin kansere karşı korunmasında bugüne kadar üzerinde yeterince durulmayan başka bir mekanizmaya işaret etti.


Araştırmaya göre kalbin günde yaklaşık 100 bin kez kasılıp gevşemesi, kanser hücrelerinin gelişimini ve çoğalmasını baskılayabiliyor.

Bilim adamları bu ihtimali sınamak için insan kanser hücrelerini, kalpleri genetik müdahaleyle normalden çok daha yavaş çalışacak şekilde değiştirilen farelere enjekte etti.


Deney sonuçları, kalbin pompalama hızının ve maruz kaldığı mekanik yükün azaltılmasıyla kanser hücrelerinin çoğalmaya başladığını gösterdi. Kalbin çalışma hızı yeniden normal seviyesine getirildiğinde ise kanser hücrelerinin tekrar ölmeye başladığı gözlemlendi.


Bu sonuçlar, kalbin sürekli hareketinin yalnızca kanser hücrelerinin büyümesini fiziksel olarak sınırlandırmadığını, aynı zamanda hücrelerin davranışını etkileyen biyolojik bir mekanizmayı da harekete geçirdiğini ortaya koydu.

KANSER HÜCRELERİNİ DURDURAN NESPRIN-2 PROTEİNİ

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, kalbin mekanik hareketiyle üretimi tetiklenen Nesprin-2 adlı protein oldu.


Araştırmacılar, kalbin kasılıp gevşemesi sırasında oluşan mekanik etkinin Nesprin-2 proteininin üretimini artırdığını belirledi. Bu protein, kanser hücresinin çekirdeğine sinyal göndererek bulunduğu ortamın çoğalmak için uygun olmadığını bildiriyor.


Böylece kanser hücrelerinin bölünme süreci baskılanıyor ve çoğalmalarının önüne geçiliyor.


Kalbin pompalama hareketi yavaşladığında ise Nesprin-2 üretimi azalıyor. Bu durum, kanser hücrelerinin üzerindeki baskının ortadan kalkmasına ve yeniden çoğalabilmelerine zemin hazırlıyor.

YENİ KANSER TEDAVİLERİNİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Science dergisinde yayımlanan araştırma, kalbin kansere karşı direncinin yalnızca kalp kası hücrelerinin sınırlı bölünmesiyle açıklanamayabileceğini gösteriyor. Kalbin mekanik hareketiyle tetiklenen Nesprin-2 proteininin de kanser hücrelerinin çoğalmasını baskılayan önemli bir mekanizmada görev aldığı düşünülüyor.

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