Kanserin neden kalbe uğramadığı ortaya çıktı: Bilim adamları sırrını açıkladı

KALP KANSERE KARŞI NEDEN DAHA DİRENÇLİ?

Kalbin kansere karşı dirençli olmasının bilinen nedenlerinden biri, kalp kası hücrelerinin doğumdan kısa süre sonra bölünme faaliyetlerini büyük ölçüde durdurması. Vücudun diğer birçok organında hasarlı ve yaşlanan hücrelerin yenilenmesi için hücre bölünmesi devam ederken kalp kasında bu süreç oldukça sınırlı gerçekleşiyor.





Hücrelerin her bölünmesinde DNA hatalarının ve kansere neden olabilecek mutasyonların ortaya çıkma ihtimali bulunduğundan, kalp kası hücrelerinin nadiren bölünmesi bu organın kanser riskini azaltan faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.