Arazide aniden doğan buzağıyı kepçeyle köye taşıdılar

Telefon bağımlılığından lahmacun ustası olarak kurtuldular: Hamur açıp et kesiyorlar
Hatay’ın Antakya ilçesinde 25 yıldır fırın ve kasap işletmeciliği yapan Hilmi Kara, çırak bulmakta zorlanınca mesleki eğitim merkezlerinden öğrenci alarak usta yetiştirmeye başladı. Geleceğe meslek öğrenerek hazırlanan öğrenciler, geçmişte günde yaklaşık 6 saat cep telefonuyla oynayarak vakit geçirirken şimdi; hamur açmayı, et kesmeyi, ekmek ve lahmacun yapmayı öğrenerek kendi geleceklerini kurmak için çalışıyorlar.
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