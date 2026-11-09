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Bakan Kurum COP31 İklim Zirvesi’nin açılışında konuştu: Tarihi iş birliğini Antalya’da kuralım

12:26, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 12:32, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda başladı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Dünya bize çok açık bir şey söylüyor; sıfır noktasındayız. Bugünün dünyasında söz tükendi. Tarihi iş birliğini Antalya’da kuralım" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’un açıklamalarından satır başları:

Gençlerimiz için, çocuklarımız için çok önemli kararlar alacağız burada. Türkiye olarak duruşumuzu gösterdik. BM ile bugüne kadar uyum içinde geldik. Avusturyalı dostlarımızla uyum içinde olduk. COP31'in uygulamalı olması için irade gösterdik.

Bugün bizim için çok önemli, çok anlamlı. Çok değerli misafirlerimiz var. Azerbaycanlı dostlarımız burada. Çok değerli bakanlarımız burada. Biz de aldığımız bayrağı çok daha yukarı taşıyacağız. Bir yıldır bütün konuları değerlendirdiğimiz BM yetkilileri, Antalya Valimiz, belediye başkanımız, ekip arkadaşlarım. Hepsi çok yoğun çalışmalar yaptılar. Hepinizi selamlıyor, Antalya'ya hoş geldiniz diyorum.

"SIFIR NOKTASINDAYIZ"

Karşımızda hızla değişen bir dünya var. Savaş ve jeopolitik gerilimlerin sürdüğü bir dünya. Ekonomik belirsizliklerin, borç yükünün ve hayat pahalılığının olduğu bir dünya. Teknoloji ve yapay zekanın hızla yayıldığı bir dünya. Bütün bunların üzerinde daha sıcak, afetlere açık bir dünya. Bir yerde başlayan kuraklık başka bir coğrafyada sofraya yazılıyor. Bir ülkede azalan su, başka toplumların ekonomisine, göç hareketlerine ve güvenliğine kadar uzanan sonuçlar doğuruyor. Dünya bize çok açık bir şey söylüyor; sıfır noktasındayız.

"COP31'İ UYGULAMA COP'U YAPMAK İSTİYORUZ"

Krizlerin birbirini büyüttüğü bir dünyada çözümleri bulmak için bir aradayız. Önceliklerimiz farklı olabilir. Ortak bir takvim ve ortak bir sorumluluk oluşturmalıyız. Güvenin sınandığı bir dönemde güveni yeniden ortaya koymalıyız. COP31'i bunun için uygulama COP'u yapmak istiyoruz.

Bugünün dünyasında artık söz tükendi. İklim politikası aynı zamanda kalkınma, gıda, enerji ve şehir politikasıdır. Her şeyden önce insanın geleceğini koruma politikasıdır

TÜRKİYE'DEN KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Bugün tarihi yeteneği, insanların ihtiyaçlarıyla imkanlarını bir araya getirmek istiyoruz. Teknolojiye sahip olanlarla bu teknolojilere ihtiyaç duyan ülkeler arasında mesafeler var. Türkiye tarih boyunca bir köprü olmuştur.

Türkiye tarih boyunca bir köprü olmuştur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin beklentilerini ortak zeminde buluşturmak için sorumluluk üstlenmeye hazırdır.

"KUZEY İLE GÜNEY'İN ÜLKELERİNİ BULUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Kuzey ile Güney'in ülkelerini buluşturmak istiyoruz. Geleceğin maliyetini bugünün faturalarına yansıtmalıyız. En kırılgan toplulukların sorunlarını gündemimize taşıyacağız. Buradan bütün halklara ve gençlere çağrıda bulunuyorum. Kararları yatırıma, bilgiyi yatırıma dönüştürelim.


"GECİKMENİN YERİNE EYLEMİ KOYMAK İSTİYORUZ"

Gecikmenin yerine eylemi ortaya koyan bir anlayışı burada hayata geçirmek istiyoruz. İnsan hayatına dokunan yolu hep birlikte açalım. Dünya ortak bir geleceği paylaşacaksa sorumluluğunu da ortak olarak almalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Sayın Emine Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum.


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Başlıklar :murat kurumcop31antalyaiklim zirvesi
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Bakan Kurum COP31 İklim Zirvesi’nin açılışında konuştu: Tarihi iş birliğini Antalya’da kuralım
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
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