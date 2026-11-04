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Antalya’da MİT görevlisi yalanıyla 3,5 milyon liralık dolandırıcılığa: İki şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya’da MİT görevlisi yalanıyla 3,5 milyon liralık dolandırıcılığa: İki şüpheli suçüstü yakalandı

18:21, 04/11/2026, Çarşamba
IHA
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Antalya’da MİT görevlisi yalanıyla 3,5 milyon liralık dolandırıcılığa: İki şüpheli suçüstü yakalandı
Şüpheliler, MİT görevlisi olduklarını söyleyerek mağduru 218 bin lira dolandırdı.

Antalya’da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi yaklaşık 218 bin lira dolandıran ve 3 milyon 500 bin liralık arsasını sattırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğerine adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Dolandırıcılıkta kullanılan korsan taksinin sürücüsüne 100 bin lira ceza kesildi.

Antalya’da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi yaklaşık 218 bin lira dolandıran ve arsasını 3 milyon 500 bin liraya sattırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

3 milyon 500 bin liralık dolandırıcılık girişimi

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran N.Ş, tanımadığı kişilerin kendisini telefonla arayarak MİT görevlisi olduklarını söylediklerini, kimliğinin bir olayda kullanıldığını ve terör örgütlerine aktarılmak üzere yurt dışına para gönderildiğini iddia ettiklerini belirtti. Şüphelilerin yönlendirmeleriyle baskı altında yaklaşık 218 bin lira havale yaptığını anlatan N.Ş, zanlıların ayrıca Döşemealtı ilçesindeki arsasını emlakçı aracılığıyla 3 milyon 500 bin liraya satmaya çalıştıklarını ifade etti.

Arsa bedelini almaya gelen 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, müştekiye ait arsanın satış bedeli olan 3 milyon 500 bin lirayı elden almaya gelen 2 şüpheliyi önceden aldıkları önlemler kapsamında suçüstü yakaladı. Müştekinin şüphelilere havale ettiği 218 bin liraya ise banka tarafından bloke konulması sağlandı.

Korsan taksi sürücüsüne 100 bin lira ceza

Soruşturmada olayda korsan taksi kullanıldığı belirlendi. Araç sürücüsüne 100 bin lira idari para cezası uygulanırken araç 2 ay süreyle trafikten men edildi.

1 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden biri hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi, diğer şüpheli tutuklandı.

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Başlıklar :AntalyaMİTDolandırıcılık
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